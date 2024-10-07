Стал известен следующий соперник сборной Украины в Кубке Дэвиса

Стал известен следующий соперник мужской сборной Украины в Кубке Дэвиса по теннису.

В феврале 2025 года сине-желтые в гостях встретятся с командой Туниса.

Сборная Украины выступит в плей-оф за место в Первой мировой группе Кубка Дэвиса.

По итогам жеребьевки турнира, которая состоялась 7 октября, Украина получила в соперники сборную Туниса.

Сине-желтые будут выступать в статусе гостей. Матч будет идти до трех побед. Ранее сборная Украины ни разу не встречалась с командой Туниса.

Первой ракеткой Туниса является Азиз Дугаз (ATP 220), а в парном разряде лидером является Скандер Мансури (ATP 67).

Ранее, 13–14 сентября, в Ларнаке на Кипре сборная Украины проиграла матч против команды Израиля (1:3).

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Кубок Дэвиса 2025. Результаты жеребьевки