Стал известен следующий соперник сборной Украины в Кубке Дэвиса
В феврале 2025 года сине-желтые в гостях встретятся с командой Туниса
Стал известен следующий соперник мужской сборной Украины в Кубке Дэвиса по теннису.
В феврале 2025 года сине-желтые в гостях встретятся с командой Туниса.
Сборная Украины выступит в плей-оф за место в Первой мировой группе Кубка Дэвиса.
По итогам жеребьевки турнира, которая состоялась 7 октября, Украина получила в соперники сборную Туниса.
Сине-желтые будут выступать в статусе гостей. Матч будет идти до трех побед. Ранее сборная Украины ни разу не встречалась с командой Туниса.
Первой ракеткой Туниса является Азиз Дугаз (ATP 220), а в парном разряде лидером является Скандер Мансури (ATP 67).
Ранее, 13–14 сентября, в Ларнаке на Кипре сборная Украины проиграла матч против команды Израиля (1:3).
Кубок Дэвиса 2025. Результаты жеребьевки
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