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Кубок Дэвиса
19 сентября 2024, 14:39 |
193
0

Сборная Украины сохранила позиции в рейтинге после поражения от Израиля

Американцы вернулись в первую пятерку

19 сентября 2024, 14:39 |
193
0
Сборная Украины сохранила позиции в рейтинге после поражения от Израиля
ФТУ

ITF опубликовала обновленный рейтинг наций после завершения второй части командных соревнований в 2024-м году.

Мировую классификацию продолжает возглавлять сборная Италии. Также в топ-3 находятся команды Австралии и Канады. Сборная США поднялась на 5 мест и теперь четвертая, опередив на одну строчку Германию.

Сборная Украины после поражения в матче с Израилем осталась на 35-й позиции. Наши соперники после этого матча опустились на одно место.

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рейтинг наций (теннис) сборная Украины по теннису сборная Израиля по теннису Израиль - Украина Кубок Дэвиса-2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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