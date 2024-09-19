Сборная Украины сохранила позиции в рейтинге после поражения от Израиля

ITF опубликовала обновленный рейтинг наций после завершения второй части командных соревнований в 2024-м году.

Мировую классификацию продолжает возглавлять сборная Италии. Также в топ-3 находятся команды Австралии и Канады. Сборная США поднялась на 5 мест и теперь четвертая, опередив на одну строчку Германию.

Сборная Украины после поражения в матче с Израилем осталась на 35-й позиции. Наши соперники после этого матча опустились на одно место.