Кубок Дэвиса19 сентября 2024, 14:39 |
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Сборная Украины сохранила позиции в рейтинге после поражения от Израиля
Американцы вернулись в первую пятерку
19 сентября 2024, 14:39 |
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ITF опубликовала обновленный рейтинг наций после завершения второй части командных соревнований в 2024-м году.
Мировую классификацию продолжает возглавлять сборная Италии. Также в топ-3 находятся команды Австралии и Канады. Сборная США поднялась на 5 мест и теперь четвертая, опередив на одну строчку Германию.
Сборная Украины после поражения в матче с Израилем осталась на 35-й позиции. Наши соперники после этого матча опустились на одно место.
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