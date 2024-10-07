Рейтинг WTA. Стародубцева дебютировала в топ-100, плюс позиция для Костюк

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе женщины сыграли на турнирах WTA 1000 в Пекине и WTA 125 в Гонконге.

В столице Китая победительницей стала американка Коко Гофф. Она поднялась с шестой строчки на четвертую.

В Гонконге трофей выиграла Айла Томлянович из Австралии. Айла добавила себе +21 мест в рейтинге – 86-я позиция.

В топ-10 существенных изменений, помимо прогресса Коко, нет. Елена Рыбакина и Онс Жабер потеряли одну позицию. Ига Свентек начала 124-ю неделю в качестве первой ракетки мира.

Топ-10 рейтинга WTA

Первая ракетка Украины Марта Костюк поднялась с 18-го места на 17-е. Элина Свитолина, которая досрочно завершила сезон, добавила +3 позиции и теперь занимает 24-е место. Главным прорывом в украинском теннисе на прошлой неделе была Юлия Стародубцева. 23-летняя украинка добралась до 1/4 финала тысячника в Пекине и поднялась аж на 36 мест в рейтинге WTA. Стародубцева дебютировала в топ-100 и сейчас располагается на 79-м месте.

Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Леся Цуренко, Катарина Завацкая и Анастасия Соболева опустились на несколько позиций. Плюс одна строчка у Дарьи Снигур.

Украинки в рейтинге WTA

Людмила Киченок потеряла одну позицию и теперь является 4-й ракеткой мира в парном разряде.

Надежда Киченок и Марта Костюк слегка поднялись в рейтинге.

Украинки в топ-250 рейтинга WTA

В Чемпионской гонке среди лидеров без особых изменений. Паула Бадоса благодаря полуфиналу в Пекине поднялась на 5 позиций.

Чемпионская гонка WTA

Костюк в гонке потеряла две строчки. Свитолина и Калинина уже очки не наберут – они сохранили позиции. Стародубцева поднялась на 84-е место.

Украинки в Чемпионской гонке WTA