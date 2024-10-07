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  4. Рейтинг WTA. Стародубцева дебютировала в топ-100, плюс позиция для Костюк
WTA
07 октября 2024, 08:40 |
1437
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Рейтинг WTA. Стародубцева дебютировала в топ-100, плюс позиция для Костюк

Свентек начала 124-ю неделю в статусе первой ракетки, Свитолина поднялась на три строчки

07 октября 2024, 08:40 |
1437
1
Рейтинг WTA. Стародубцева дебютировала в топ-100, плюс позиция для Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе женщины сыграли на турнирах WTA 1000 в Пекине и WTA 125 в Гонконге.

В столице Китая победительницей стала американка Коко Гофф. Она поднялась с шестой строчки на четвертую.

В Гонконге трофей выиграла Айла Томлянович из Австралии. Айла добавила себе +21 мест в рейтинге – 86-я позиция.

В топ-10 существенных изменений, помимо прогресса Коко, нет. Елена Рыбакина и Онс Жабер потеряли одну позицию. Ига Свентек начала 124-ю неделю в качестве первой ракетки мира.

Топ-10 рейтинга WTA

Первая ракетка Украины Марта Костюк поднялась с 18-го места на 17-е. Элина Свитолина, которая досрочно завершила сезон, добавила +3 позиции и теперь занимает 24-е место. Главным прорывом в украинском теннисе на прошлой неделе была Юлия Стародубцева. 23-летняя украинка добралась до 1/4 финала тысячника в Пекине и поднялась аж на 36 мест в рейтинге WTA. Стародубцева дебютировала в топ-100 и сейчас располагается на 79-м месте.

Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Леся Цуренко, Катарина Завацкая и Анастасия Соболева опустились на несколько позиций. Плюс одна строчка у Дарьи Снигур.

Украинки в рейтинге WTA

Людмила Киченок потеряла одну позицию и теперь является 4-й ракеткой мира в парном разряде.

Надежда Киченок и Марта Костюк слегка поднялись в рейтинге.

Украинки в топ-250 рейтинга WTA

В Чемпионской гонке среди лидеров без особых изменений. Паула Бадоса благодаря полуфиналу в Пекине поднялась на 5 позиций.

Чемпионская гонка WTA

Костюк в гонке потеряла две строчки. Свитолина и Калинина уже очки не наберут – они сохранили позиции. Стародубцева поднялась на 84-е место.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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рейтинг WTA Коко Гофф Айла Томлянович Ига Свёнтек Марта Костюк Элина Свитолина Юлия Стародубцева Ангелина Калинина Леся Цуренко Даяна Ястремская Катарина Завацкая Анастасия Соболева Дарья Снигур Надежда Киченок Людмила Киченок
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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