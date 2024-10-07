Рейтинг WTA. Стародубцева дебютировала в топ-100, плюс позиция для Костюк
Свентек начала 124-ю неделю в статусе первой ракетки, Свитолина поднялась на три строчки
Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе женщины сыграли на турнирах WTA 1000 в Пекине и WTA 125 в Гонконге.
В столице Китая победительницей стала американка Коко Гофф. Она поднялась с шестой строчки на четвертую.
В Гонконге трофей выиграла Айла Томлянович из Австралии. Айла добавила себе +21 мест в рейтинге – 86-я позиция.
В топ-10 существенных изменений, помимо прогресса Коко, нет. Елена Рыбакина и Онс Жабер потеряли одну позицию. Ига Свентек начала 124-ю неделю в качестве первой ракетки мира.
Топ-10 рейтинга WTA
Первая ракетка Украины Марта Костюк поднялась с 18-го места на 17-е. Элина Свитолина, которая досрочно завершила сезон, добавила +3 позиции и теперь занимает 24-е место. Главным прорывом в украинском теннисе на прошлой неделе была Юлия Стародубцева. 23-летняя украинка добралась до 1/4 финала тысячника в Пекине и поднялась аж на 36 мест в рейтинге WTA. Стародубцева дебютировала в топ-100 и сейчас располагается на 79-м месте.
Даяна Ястремская, Ангелина Калинина, Леся Цуренко, Катарина Завацкая и Анастасия Соболева опустились на несколько позиций. Плюс одна строчка у Дарьи Снигур.
Украинки в рейтинге WTA
Людмила Киченок потеряла одну позицию и теперь является 4-й ракеткой мира в парном разряде.
Надежда Киченок и Марта Костюк слегка поднялись в рейтинге.
Украинки в топ-250 рейтинга WTA
В Чемпионской гонке среди лидеров без особых изменений. Паула Бадоса благодаря полуфиналу в Пекине поднялась на 5 позиций.
Чемпионская гонка WTA
Костюк в гонке потеряла две строчки. Свитолина и Калинина уже очки не наберут – они сохранили позиции. Стародубцева поднялась на 84-е место.
Украинки в Чемпионской гонке WTA
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