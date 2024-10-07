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Украина. Первая лига
07 октября 2024, 17:09 | Обновлено 07 октября 2024, 18:21
314
0

Первая лига. 8-я подряд победа Агробизнеса, 7 голов в матче ЮКСА – Кудровка

Обзор ситуации в чемпионате Первой лиги

07 октября 2024, 17:09 | Обновлено 07 октября 2024, 18:21
314
0
Первая лига. 8-я подряд победа Агробизнеса, 7 голов в матче ЮКСА – Кудровка
ФК Агробизнес

3-5 октября состоялись поединки 10 тура Первой лиги Украины. В шести матчах было забито 12 мячей, 7 из которых были зафиксированы в поединке ЮКСА – Кудровка.
Матч Кремень – Металлург был перенесен на более поздний срок из-за постоянных воздушных тревог в Полтавской области. Буковина с Прикарпатьем, а также Виктория с Диназом расписали мировые 0:0.

Для команды из Черновцов это первая домашняя ничья в этом сезоне. Также отметим то, что Буковина уже три матча кряду не проигрывает. В целом коллектив Валерия Кривенцова демонстрирует надежную игру в обороне. Для Буковины это уже пятый поединок на «ноль» в текущей кампании. В свою очередь, Прикарпатье, наоборот, три поединка подряд не знает вкуса побед.

Что касается Виктории, то эта команда уже 4 поединка кряду не может выиграть. Также у коллектива из Сум на данный момент трехматчевая ничейная серия. Диназ может занести себе в актив тот факт, что команда из Вышгорода три поединка подряд не проигрывает. И в принципе подопечные Александра Рябоконя наладили игру в обороне. После «холодного душа» в виде поражения 0:5 от ФК ЮКСА вратарь Александр Бандура пропустил в четырех встречах только 2 мяча, а в двух поединках кряду и вовсе оставил свои ворота «сухими».

Также вничью, только со счетами 1:1 завершились противостояния Эпицентр – Нива и Металлист 1925 – Мариуполь. Для команды из Каменец-Подольского прервалась серия из четырех домашних побед. А у Нивы серия без побед длится уже четыре встречи. Коллектив из Тернополя побеждал еще месяц назад на выезде в поединке с Минаем.

У Металлиста 1925 серия без побед растянулась уже до трех матчей. Также подопечные Патрика ван Леувена не забивают больше одного мяча три встречи кряду. А вот Мариуполь после победы над Кремнем второй поединок кряду берет очки. Агробизнес, благодаря голу Олега Леня, одержал выездную победу над Металлистом. Победная серия команды из Волочиска длится уже 8 поединков, что является повторением клубного рекорда.
А вот ЮКСА и Кудровка подарили праздник футбола, забив семь мячей на двоих. За команду с Черниговской области дубль оформил Дмитрий Коркишко, который ранее забивал два мяча за один матч еще в октябре 2012, играя за Динамо-2. К слову, это в целом дебютный дубль для Кудровки в Первой лиге. ЮКСА, проиграв в этой встрече со счетом 3:4, прервала свою серию из семи матчей без поражений. Кудровка не проигрывает уже 5 матчей кряду.

В Группе А Первой лиги с 24 очками уверенно лидирует Агробизнес. Далее идут Эпицентр (15) и Буковина (14). В Группе Б Первой лиги на первом месте идет Полтава, у которой 20 баллов, а вслед за ней расположились ЮКСА (17) и Кудровка (13).

Первая лига. Группа А. 10 тур

Буковина – Прикарпатье – 0:0

Эпицентр – Нива (Тернополь) – 1:1
Голы: Бендера, 64 – Сидун, 7.

Металлист – Агробизнес – 0:1
Гол: Лень, 33.

Первая лига. Группа Б. 10 тур
Кремень – Металлург (Запорожье) – перенесен

Металлист 1924 – Мариуполь – 1:1
Голы: Моура, 41 – Пентелейчук, 53.

Виктория – Диназ – 0:0

ЮКСА – Кудровка – 3:4
Голы: Казаков, 26, Синегуб, 55, Вава, 64 (с пенальти) – Сторчоус, 7, Коркишко, 18, 30 (с пенальти), Легостаев, 73.

Дмитрий Котков, Sport.ua

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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