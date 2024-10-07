Надежда Киченок разгромно проиграла на старте парного разряда в Ухане
Украинка вместе с Мию Като в 1/16 финала тысячника уступила дуэту Го Ханьюй / Хань Синьюнь
Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).
В 1/16 финала украинка вместе с напарницей Мию Като (Япония) в двух сетах разгромно проиграла китайскому дуэту Го Ханьюй / Хань Синьюнь за 1 час и 2 минуты.
WTA 1000 Ухань. Пары. Хард. 1/16 финала
Надежда Киченок (Украина) / Мию Като (Япония) – Го Ханьюй (Китай) / Хань Синьюнь (Китай) – 2:6, 1:6
Го и Хань в 1/8 финала выйдут на корт против вторых сеяных Николь Мелихар (США) и Эллен Перес (Австралия).
Киченок стала второй украинкой, которая завершила выступления в Ухане на старте основной сетки. В одиночном разряде в 1-м раунде проиграла и Даяна Ястремская.
Украину в Ухане продолжать представлять Леся Цуренко и Марта Костюк, которые начнут выступления 8 октября. Цуренко в 1/32 финала одиночного разряда сыграет против Кэти Бултер, а Марта Костюк поборется против Элины Аванесян.
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