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WTA
07 октября 2024, 22:45 | Обновлено 07 октября 2024, 23:16
185
1

Надежда Киченок разгромно проиграла на старте парного разряда в Ухане

Украинка вместе с Мию Като в 1/16 финала тысячника уступила дуэту Го Ханьюй / Хань Синьюнь

07 октября 2024, 22:45 | Обновлено 07 октября 2024, 23:16
185
1
Надежда Киченок разгромно проиграла на старте парного разряда в Ухане
Getty Images/Global Images Ukraine. Мию Като и Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).

В 1/16 финала украинка вместе с напарницей Мию Като (Япония) в двух сетах разгромно проиграла китайскому дуэту Го Ханьюй / Хань Синьюнь за 1 час и 2 минуты.

WTA 1000 Ухань. Пары. Хард. 1/16 финала

Надежда Киченок (Украина) / Мию Като (Япония) – Го Ханьюй (Китай) / Хань Синьюнь (Китай) – 2:6, 1:6

Го и Хань в 1/8 финала выйдут на корт против вторых сеяных Николь Мелихар (США) и Эллен Перес (Австралия).

Киченок стала второй украинкой, которая завершила выступления в Ухане на старте основной сетки. В одиночном разряде в 1-м раунде проиграла и Даяна Ястремская.

Украину в Ухане продолжать представлять Леся Цуренко и Марта Костюк, которые начнут выступления 8 октября. Цуренко в 1/32 финала одиночного разряда сыграет против Кэти Бултер, а Марта Костюк поборется против Элины Аванесян.

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Надежда Киченок Мию Като Го Ханьюй Хань Синьюнь WTA Ухань
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Alehandro
Китаянки вдома з такою самовіддачею грають, наче за поразку їх в окропі зварять
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