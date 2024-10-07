ОФИЦИАЛЬНО. В Динамо рассказали о травме Ярмоленко
Вингер вновь выпал из игровой обоймы коллектива
Киевское «Динамо» официально уведомило о том, что у полузащитника Андрея Ярмоленко случился рецидив травмы четырехглавой мышцы бедра в матче УПЛ против «Кривбасса» (2:1), который состоялся 6 октября. Вингер был заменен на 62-й минуте встречи.
Сообщается, что Ярмоленко не примет участие в поединках за национальную сборную Украины в Лиге наций против Грузии (11 октября) и Чехии (14 октября).
Напомним, Ярмоленко из-за травмы не играл в матче Лиги Европы против «Хоффенхайма» (0:2) в минувший четверг, 3 октября.
Андрей Ярмоленко в этом сезоне провел за «Динамо» во всех турнирах 14 матчей, забил 4 гола.
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