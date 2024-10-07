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Украина. Премьер лига
07 октября 2024, 15:02 | Обновлено 07 октября 2024, 15:05
444
0

ОФИЦИАЛЬНО. В Динамо рассказали о травме Ярмоленко

Вингер вновь выпал из игровой обоймы коллектива

07 октября 2024, 15:02 | Обновлено 07 октября 2024, 15:05
444
0
ОФИЦИАЛЬНО. В Динамо рассказали о травме Ярмоленко
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Киевское «Динамо» официально уведомило о том, что у полузащитника Андрея Ярмоленко случился рецидив травмы четырехглавой мышцы бедра в матче УПЛ против «Кривбасса» (2:1), который состоялся 6 октября. Вингер был заменен на 62-й минуте встречи.

Сообщается, что Ярмоленко не примет участие в поединках за национальную сборную Украины в Лиге наций против Грузии (11 октября) и Чехии (14 октября).

Напомним, Ярмоленко из-за травмы не играл в матче Лиги Европы против «Хоффенхайма» (0:2) в минувший четверг, 3 октября.

Андрей Ярмоленко в этом сезоне провел за «Динамо» во всех турнирах 14 матчей, забил 4 гола.

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Юрій Остроумов Источник: ФК Динамо Киев
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