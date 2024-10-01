Ребров определил заявку, Шахтер уже в Германии, травма Куртуа, шанс Лунина

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 30 сентября.

1A. Таблица УПЛ. Динамо и Александрия – на высоте, Шахтер снова потерял очки

В уик-энд состоялись матчи 8-го тура Украинской Премьер-лиги

1B. Угловые сыграли в пользу. Заря переиграла Ворсклу в Киеве

Команда Бартуловича закрыла досадную серию из двух «сухих» поражений

2. Ярмоленко в резерве и дебютанты. Заявка сборной Украины на Лигу наций

Ряд опытных игроков пропустят матчи сборной Украины

3A. ФОТО. Шахтер прибыл в Германию на матч Лиги чемпионов с Аталантой

Поединок 2-го тура главного еврокубка состоится 2 октября в Гельзенкирхене

3B. ФОТО. Шахтер отправился на матч Лиги чемпионов в Германию. Назван состав

Игра между Шахтером и Аталантой состоится 2 октября в 19:45 в Гельзенкирхене

4A. Шанс для Лунина. Стало известно, когда вернется Куртуа

Бельгийский вратарь выбыл как минимум до окончания перерыва на матчи сборных

4B. Сыграет Лунин. Реал отправился на матч Лиги чемпионов без Куртуа

Андрей, скорее всего, проведет первый матч в сезоне

4C. Анчелотти обратился к Лунину после травмы Куртуа. Сказал важные слова

Украинский вратарь готовится сыграть первый матч в сезоне 2024/25

5A. В Румынии подтвердили, что Луческу прооперируют в Киеве

Мирча прибудет в столицу Украины сразу после октябрьских матчей румынской сборной

5B. Золотая бутса. В списке бомбардиров – неожиданный лидер. И это не Холанд

Эстонец Алекс Тамм забил 27 мячей за «Нымме Калью» в чемпионате Эстонии

5C. ОФИЦИАЛЬНО. Металлург Запорожье уволил главного тренера

Владимир Шаповалов вместе со своим штабом покинул команду Первой лиги Украины

6A. Кто кроме Украины и Бразилии? Определены пары 1/2 финала ЧМ-2024 по футзалу

30 сентября в полуфинал мундиаля в Узбекистане также вышли Франция и Аргентина

6B. Все решилось на 35-й минуте. Франция и Парагвай определили полуфиналиста ЧМ

Французы победили 2:1 и вышли в 1/2 финала мундиаля по футзалу в Узбекистане

6C. Аргентина отгрузила Казахстану 6 мячей и вышла в 1/2 финала ЧМ по футзалу

Аргентинцы разгромили соперников 6:1 в четвертьфинале мундиаля в Узбекистане

6D. Игорь МОСКВИЧЕВ: «В полуфинале нужно заставить бразильцев ошибаться»

Бывший игрок сборной считает, что Украина на ЧМ даст бой Бразилии

7. Украинка в борьбе. Стали известны все участницы 1/8 финала турнира в Пекине

Юлия Стародубцева в следующем раунде сыграет против Анны Калинской

8. Тройная корона Погачара и гибель 18-летней швейцарки. Итоги ЧМ-2024

Итоги чемпионата мира 2024 по велоспорту

9. Финал четырехкратных. Марк Селби выиграл трофей 2024 British Open

В финале турнира в Челтнеме англичанин победил шотландца Джона Хиггинса

10A. Родри угрожал забастовкой, Фигу – снижением зарплат. За кем правда?

Интенсивность современного футбола растет, и что с этим делать, не знает никто

10B. Новое руководство, новые надежды: владелец Ромы будет возрождать Эвертон

Рассказываем о переменах в клубе Виталия Миколенко