Сыграет Лунин. Реал отправился на матч Лиги чемпионов без Куртуа

Реал опубликовал заявку на матч Лиги чемпионов против Лилля. В среду точно не сыграет основной вратарь Тибо Куртуа, который получил травму в матче Ла Лиги против Атлетико.

Во Францию отправились вратари Андрей Лунин, Фран Гонсалес и Серхио Местре. Очевидно, что если не будет никаких проблем, то в старте выйдет Лунин.

Украинский вратарь в нынешнем сезоне еще не провел ни одного матча, хотя недавно продлил контракт с клубом до 2030 года.

В прошлом сезоне Лунин из-за двух серьезных травм Куртуа отыграл рекордный для себя в мадридской команде 31 матч, в том числе удачно действовал в плей-офф Лиги чемпионов.

Ожидается, что Куртуа вернется после паузы на матчи сборных.