Сыграет Лунин. Реал отправился на матч Лиги чемпионов без Куртуа
Андрей, скорее всего, проведет первый матч в сезоне
Реал опубликовал заявку на матч Лиги чемпионов против Лилля. В среду точно не сыграет основной вратарь Тибо Куртуа, который получил травму в матче Ла Лиги против Атлетико.
Во Францию отправились вратари Андрей Лунин, Фран Гонсалес и Серхио Местре. Очевидно, что если не будет никаких проблем, то в старте выйдет Лунин.
Украинский вратарь в нынешнем сезоне еще не провел ни одного матча, хотя недавно продлил контракт с клубом до 2030 года.
В прошлом сезоне Лунин из-за двух серьезных травм Куртуа отыграл рекордный для себя в мадридской команде 31 матч, в том числе удачно действовал в плей-офф Лиги чемпионов.
Ожидается, что Куртуа вернется после паузы на матчи сборных.
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