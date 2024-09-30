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  4. Сыграет Лунин. Реал отправился на матч Лиги чемпионов без Куртуа
Лига чемпионов
30 сентября 2024, 16:40 |
920
2

Сыграет Лунин. Реал отправился на матч Лиги чемпионов без Куртуа

Андрей, скорее всего, проведет первый матч в сезоне

30 сентября 2024, 16:40 |
920
2
Сыграет Лунин. Реал отправился на матч Лиги чемпионов без Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Реал опубликовал заявку на матч Лиги чемпионов против Лилля. В среду точно не сыграет основной вратарь Тибо Куртуа, который получил травму в матче Ла Лиги против Атлетико.

Во Францию отправились вратари Андрей Лунин, Фран Гонсалес и Серхио Местре. Очевидно, что если не будет никаких проблем, то в старте выйдет Лунин.

Украинский вратарь в нынешнем сезоне еще не провел ни одного матча, хотя недавно продлил контракт с клубом до 2030 года.

В прошлом сезоне Лунин из-за двух серьезных травм Куртуа отыграл рекордный для себя в мадридской команде 31 матч, в том числе удачно действовал в плей-офф Лиги чемпионов.

Ожидается, что Куртуа вернется после паузы на матчи сборных.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Лига чемпионов Тибо Куртуа Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Перець
Луніну удачі
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+2
peluita
Два тижнi вболiваю за реал
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