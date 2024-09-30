Новое руководство, новые надежды: владелец Ромы будет возрождать Эвертон

Эвертон – один из самых многострадальных клубов английской Премьер-лиги. Мало того, что "ириски" почти каждый год борются за выживание, так с них еще и очки снимают за разные нарушения. Как справедливо отмечают болельщики, АПЛ регулярно угрожает Манчестер Сити разного рода санкциями, а расплачивается за все Эвертон. Но, возможно, эпоха страданий подходит к концу. "Ириски" точно получат новый стадион, и с большой долей вероятности – новое руководство. Хотя сначала нужно снова выбраться со дна турнирной таблицы.

Несколько дней назад стало известно о том, что американский консорциум Friedkin Group согласовал приобретение 94% акций Эвертона у группы компаний Blue Heaven Golding. В качестве продавца выступает британо-иранский бизнесмен Фархад Мошири, а в качестве покупателя – предприниматель из США Дэн Фридкин. Этот человек хорошо знаком болельщикам, поскольку с 2020 года владеет Ромой, в составе которой выступает форвард сборной Украины Артем Довбик. Теперь, похоже, под его крылом будет еще один украинский футболист – Виталий Миколенко.

Дэн Фридкин (слева). Фото: Getty Images

Компании бизнесменов договорились о сделке, которая оценивается более чем в 400 млн фунтов с учетом долгов Эвертона. Операцию еще должны одобрить Премьер-лига и Футбольная ассоциация Англии, но никаких проблем возникнуть не должно. Ожидается, что к концу года Friedkin Group станет полноправным владельцем английского клуба. Судя по всему, Фридкин был очень заинтересован в приобретении Эвертона. Он вел переговоры с Мошири еще в июне, однако тогда стороны не смогли договориться по условиям сделки.

В конце прошлого года выкупить клуб пыталась еще одна американская инвестиционная компания – 777 Partners. Однако данная организация, которая базируется в Майами, столкнулась со множеством юридических проблем. В итоге, сделка не состоялась. Летом текущего года большой интерес к приобретению "ирисок" проявлял американский инвестор Джон Текстор. Однако у него есть доля в Кристал Пэлас, а правила АПЛ запрещают одному человек быть акционером разных клубов Премьер-лиги. Прощаться с "орлами" ради Эвертона Текстор не захотел.

Фридкин поддерживал связь с Мошири, несмотря на неудачные переговоры. Американец проявлял настойчивость, но не давил на другого бизнесмена. Более того, его консорциум еще и дал кредит Мошири, который теперь, судя по всему, станет акционерным капиталом. Фархад уже давно искал покупателей на Эвертон. Бизнесмен, вероятно, хотел продать клуб на выгодных для себя условиях, но у него не все получалось в этом плане. 777 Partners и Текстор вышли из переговоров, а других претендентов, кроме Friedkin Group, не было. Стабильно слабые спортивные результаты в совокупности с финансовыми проблемами, долгами и вычетом очков не усиливали привлекательность "ирисок" на рынке.

У Мошири остался последний козырь – новый стадион, на который Эвертон должен переехать в следующем сезоне. Ожидается, что "Эвертон Стэдиум" будет вмещать около 53 тыс. человек. Это существенное расширение по сравнению с нынешней ареной "ирисок" "Гудисон Парк", вместимость которой составляет почти 40 тыс. человек. Чем больше стадион – тем больше доходов. У Эвертона много болельщиков, поэтому из новой арены можно будет извлечь пользу. И для уходящего владельца это хороший способ оставить свой след в истории клуба.

Мошири выкупил Эвертон в 2016-м году. Он не стал таким сильным раздражителем для фанатов, как Глейзеры в Манчестер Юнайтед или как Майк Эшли в Ньюкасле до прихода шейхов. Но и хорошего болельщики о нем мало что скажут. Мошири вкладывал деньги в клуб и, вероятно, хотел вывести его на новый уровень, но ничего не получилось. Как отмечают британские СМИ, с каждым годом бизнесмен допускал все больше ошибок – как в финансовом управлении, так и в спортивном. Это привело к тому, что «ириски» обросли долгами и прописались в нижней части турнирной таблицы, а постоянная борьба за выживание сильно изнуряет.

Фархад Мошири. Фото: Getty Images

Теперь у Эвертона будут новые владельцы, что вселяет определенный оптимизм в болельщиков. Фридкин не шейх, но тоже небедный человек. Его состояние оценивается в 7,6 млрд долларов. Фридкин выпускает фильмы, владеет рядом курортов и является одним из крупнейших в мире дистрибьюторов автомобилей Toyota. С 2020 года он является владельцем Ромы. В Риме к Фридкину сложилось неоднозначное отношение. С одной стороны, он назначил Жозе Моуринью, который привел "волков" к двум финалам еврокубков. С другой, он уже уволил и португальца, и Даниэле Де Росси, который пришел после него.

С приходом Фридкина у Ромы сократились убытки. К настоящему времени американец инвестировал более 800 млн евро в римский клуб, а в последнее время стал выделять приличные суммы на трансферы. Но, как отмечает итальянский журналист Даниэле Верри, Фридкин не пользуется популярностью среди болельщиков Ромы. Дело не только в тренерских назначениях, а в самом подходе к работе. Американец не установил связь с фанатами и не особо вникает в деятельность клуба. Он принимает все важные решения, но в большинстве случаев полагается на директоров, а не на собственное мнение.

Верри предупредил фанатов Эвертона, что Фридкин не очень серьезно относится к традициям, которые для некоторых клубов очень важны. Однако он способен улучшить финансовое положение в клубе и сделать его более конкурентоспособным в АПЛ. Фридкин хочет начать перестройку команды с тренера. По слухам, главным кандидатом американца является Маурицио Сарри. Нынешний наставник "ирисок" Шон Дайч, вероятно, останется на своем посту до конца сезона, если команда не окажется под реальной угрозой вылета в Чемпионшип. Следующим летом в Эвертоне начнется новая эпоха, с новыми надеждами и ожиданиями. Но для начала нужно не вылететь из АПЛ.

Текст: meta.ua/sport