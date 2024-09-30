Золотая бутса. В списке бомбардиров – неожиданный лидер. И это не Холанд

В Европе набирают разгон европейские чемпионаты, и изменился список лучших бомбардиров сезона.

Лидером рейтинга ESM Golden Shoe (Золотая бутса) довольно неожиданно является эстонец Алекс Тамм, который забил 27 мячей в сезоне за клуб «Нымме Калью» в чемпионате Эстонии (этот турнир проводится по системе весна-осень.

Знаменитый норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд занимает 2-ю позицию, забив 10 мячей (20 очков, поскольку коэффициент чемпионата Англии равен 2.0).

Третье место делят бразилец Реджинальдо Рамирес, выступающий за латвийский клуб Ауда, и фарерский форвард КИ Клаксвик Пол Клеттскард (по 19 забитых мячей).

Награда «Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса – голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0. Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), считаются по номиналу.

Золотая бутса 2024/25. Положение на 30 сентября 2024 года