Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Гарри Кейн получил Золотую бутсу за сезон 2023/24
Германия
29 августа 2024, 03:23 | Обновлено 29 августа 2024, 03:49
205
0

ФОТО. Гарри Кейн получил Золотую бутсу за сезон 2023/24

Английский нападающий «Баварии» забил 36 мячей за сезон в Бундеслиге.

29 августа 2024, 03:23 | Обновлено 29 августа 2024, 03:49
205
0
ФОТО. Гарри Кейн получил Золотую бутсу за сезон 2023/24
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн получил приз «Золотая бутса», который вручается лучшему бомбардиру среди всех европейских футбольных национальных чемпионатов по итогам сезона.

Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром Европы в сезоне 2023/24, забив 36 мячей в дебютном сезоне в Бундеслиге.

Гарри Кейн: «Это фантастическое чувство. Я хочу поблагодарить клуб и моих партнеров по команде. Награда для всех – без вас я бы здесь не стоял.

Всегда нужно стараться работать усерднее, чем все остальные. Даже если есть чувство, что это не вознаграждается, надо все продолжать. Уверенность также важна – надо верить в себя.

Я хочу продолжить путь, который начал в прошлом сезоне. Самое главное – выигрывать трофеи. Мы хотим добиваться успехов как команда».

Во всех турнирах сезона 2023/24 Кейн в 45 матчах забил за Баварию 44 гола и сделал 12 голевых передач. В июле в составе сборной Англии Гарри Кейн стал вице-чемпионом Европы 2024.

ФОТО. Гарри Кейн получил Золотую бутсу за сезон 2023/24

По теме:
Они отыграли 5 мячей. Невероятный камбэк в 7-й лиге чемпионата Германии
ФОТО. Разрушенная трибуна стадиона Солнечный вернулась в Украину
ФОТО. Сборная Украины – на параде во время церемонии открытия Паралимпиады
Золотая бутса Гарри Кейн фото Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Николай Степанов Источник: ФК Бавария
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шансы уже не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Фьюри
Бокс | 28 августа 2024, 10:55 2
Шансы уже не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Фьюри
Шансы уже не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Фьюри

Украинский боксер является фаворитом поединка

Чемпионка Уимблдона проиграла во 2-м раунде US Open сопернице из квала
Теннис | 28 августа 2024, 20:29 0
Чемпионка Уимблдона проиграла во 2-м раунде US Open сопернице из квала
Чемпионка Уимблдона проиграла во 2-м раунде US Open сопернице из квала

Барбора Крейчикова быстро завершила турнир в США

Владелец клуба УПЛ хочет отменить премии и уменьшить ЗП. Что случилось?
Футбол | 28.08.2024, 21:00
Владелец клуба УПЛ хочет отменить премии и уменьшить ЗП. Что случилось?
Владелец клуба УПЛ хочет отменить премии и уменьшить ЗП. Что случилось?
Лига Европы. Уже известны 24 из 36 участников, среди них и Динамо
Футбол | 29.08.2024, 00:45
Лига Европы. Уже известны 24 из 36 участников, среди них и Динамо
Лига Европы. Уже известны 24 из 36 участников, среди них и Динамо
Решение УЕФА поставило Челси в сложное положение. Что случилось?
Футбол | 29.08.2024, 03:41
Решение УЕФА поставило Челси в сложное положение. Что случилось?
Решение УЕФА поставило Челси в сложное положение. Что случилось?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Али, не Тайсон. Тони Беллью назвал лучшего боксера всех времен
Не Али, не Тайсон. Тони Беллью назвал лучшего боксера всех времен
28.08.2024, 08:41
Бокс
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
27.08.2024, 09:25 165
Футбол
Итоги дня ЛЧ. Еще три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов
Итоги дня ЛЧ. Еще три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов
28.08.2024, 00:15
Футбол
Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом
Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом
27.08.2024, 23:55 231
Футбол
«Так нельзя!» Сабо рассказал, что Шовковский должен сделать с Ярмоленко
«Так нельзя!» Сабо рассказал, что Шовковский должен сделать с Ярмоленко
27.08.2024, 09:11 5
Футбол
Шовковский пояснил, чего не хватило Динамо, чтобы пройти РБ Зальцбург
Шовковский пояснил, чего не хватило Динамо, чтобы пройти РБ Зальцбург
28.08.2024, 01:23 14
Футбол
«Распиаренный и никакой!» Сабо жестко раскритиковал двух лидеров Динамо
«Распиаренный и никакой!» Сабо жестко раскритиковал двух лидеров Динамо
27.08.2024, 07:49 56
Футбол
Усик признался, не боится ли возможного поражения от Фьюри
Усик признался, не боится ли возможного поражения от Фьюри
27.08.2024, 07:36 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем