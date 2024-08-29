Английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн получил приз «Золотая бутса», который вручается лучшему бомбардиру среди всех европейских футбольных национальных чемпионатов по итогам сезона.

Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром Европы в сезоне 2023/24, забив 36 мячей в дебютном сезоне в Бундеслиге.

Гарри Кейн: «Это фантастическое чувство. Я хочу поблагодарить клуб и моих партнеров по команде. Награда для всех – без вас я бы здесь не стоял.

Всегда нужно стараться работать усерднее, чем все остальные. Даже если есть чувство, что это не вознаграждается, надо все продолжать. Уверенность также важна – надо верить в себя.

Я хочу продолжить путь, который начал в прошлом сезоне. Самое главное – выигрывать трофеи. Мы хотим добиваться успехов как команда».

Во всех турнирах сезона 2023/24 Кейн в 45 матчах забил за Баварию 44 гола и сделал 12 голевых передач. В июле в составе сборной Англии Гарри Кейн стал вице-чемпионом Европы 2024.

ФОТО. Гарри Кейн получил Золотую бутсу за сезон 2023/24