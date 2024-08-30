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Другие новости
30 августа 2024, 10:35 | Обновлено 30 августа 2024, 12:00
1284
0

Жребий ЛЧ, гол и пас Цыганкова, Мудрик заработал пенальти, фиаско Кривбасса

Главные новости за 29 августа на Sport.ua

30 августа 2024, 10:35 | Обновлено 30 августа 2024, 12:00
1284
0
Жребий ЛЧ, гол и пас Цыганкова, Мудрик заработал пенальти, фиаско Кривбасса
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик (слева)

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 29 августа.

1. Жеребьевка Лиги чемпионов. Шахтер узнал 8 соперников на осень и зиму
29 августа в Монако состоялась жеребьевка основного раунда ЛЧ

2A. Три минуты – три гола. Кривбасс проиграл и второй матч Бетису
Команда Вернидуба ничего не противопоставила сопернику по квалификации

2B. ВЕРНИДУБ: «Пропустили гол и немножко рассыпались. Это большая школа»
Наставник «Кривбасса» прокомментировал матч с «Бетисом» в Лиге конференций

2C. Мудрик заработал пенальти. Челси проиграл в Швейцарии, но вышел в основу ЛК
В Лиге конференций Серветт выиграл у синих 2:1, но этого недостаточно

3A. Динамо – в 3-й корзине. Стал известен посев перед жеребьевкой Лиги Европы
36 клубов примут участие в осенней стадии второго еврокубкового турнира

3B. Где Челси? Определены корзины посева перед жеребьевкой Лиги конференций
В основной стадии третьего еврокубкового турнира будут играть 36 клубов

4A. Q4 Лиги Европы. Аякс и Брага вышли в основу, Таловеров проиграл с ЛАСК
Бешикташ и Андерлехт также пробились в основной раунд Лиги конференций

4B. Q4 Лиги конференций. Панатинаикос выбил Ланс, Де Хеа стал героем Фиорентины
Вечером 29 августа состоялись ответные матчи 4-го раунда Лиги конференций

5A. У Цыганкова гол и ассист, Жирона выиграла первый матч в сезоне
Украинец помог команде набрать три очка

5B. Реал благодаря голу Вини Жуниора ушел от поражения в игре с Лас-Пальмасом
Украинский голкипер Андрей Лунин остался в резерве галактикос

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал скандального нападающего Челси
Ромелу Лукаку вернулся в Серию А

6B. ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал чемпиона Европы
Федерико Кьеза покинул «Ювентус»

6C. От Лунина к Забарному. Кепа официально стал игроком Борнмута
Испанец будет защищать цвета английского клуба один сезон на правах аренды

7. Костюк обыграла Байндл в матче парного разряда на US Open 2024
Марта и Елена-Габриэла Русе успешно преодолели первый раунд

8A. Украина разгромно проиграла Франции в матче отбора на Олимпиаду-2026
Соперник забросил 7 шайб

8B. Тренер сборной Украины по баскетболу получил пожизненную дисквалификацию
Артем Слипенчук и Артем Покоенко не вернулись в Украину после заграничных сборов

9. 2 серебра и 2 бронзы. Медальный зачет Паралимпиады: на каком месте Украина
Сине-желтая команда имеет 4 награды и занимает 17-е место в общем зачете

10. Уваженные монументом: кто болеет за Бетис
О самой преданной инчаде соперника «Кривбасса»

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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