Жребий ЛЧ, гол и пас Цыганкова, Мудрик заработал пенальти, фиаско Кривбасса
Главные новости за 29 августа на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 29 августа.
1. Жеребьевка Лиги чемпионов. Шахтер узнал 8 соперников на осень и зиму
29 августа в Монако состоялась жеребьевка основного раунда ЛЧ
2A. Три минуты – три гола. Кривбасс проиграл и второй матч Бетису
Команда Вернидуба ничего не противопоставила сопернику по квалификации
2B. ВЕРНИДУБ: «Пропустили гол и немножко рассыпались. Это большая школа»
Наставник «Кривбасса» прокомментировал матч с «Бетисом» в Лиге конференций
2C. Мудрик заработал пенальти. Челси проиграл в Швейцарии, но вышел в основу ЛК
В Лиге конференций Серветт выиграл у синих 2:1, но этого недостаточно
3A. Динамо – в 3-й корзине. Стал известен посев перед жеребьевкой Лиги Европы
36 клубов примут участие в осенней стадии второго еврокубкового турнира
3B. Где Челси? Определены корзины посева перед жеребьевкой Лиги конференций
В основной стадии третьего еврокубкового турнира будут играть 36 клубов
4A. Q4 Лиги Европы. Аякс и Брага вышли в основу, Таловеров проиграл с ЛАСК
Бешикташ и Андерлехт также пробились в основной раунд Лиги конференций
4B. Q4 Лиги конференций. Панатинаикос выбил Ланс, Де Хеа стал героем Фиорентины
Вечером 29 августа состоялись ответные матчи 4-го раунда Лиги конференций
5A. У Цыганкова гол и ассист, Жирона выиграла первый матч в сезоне
Украинец помог команде набрать три очка
5B. Реал благодаря голу Вини Жуниора ушел от поражения в игре с Лас-Пальмасом
Украинский голкипер Андрей Лунин остался в резерве галактикос
6A. ОФИЦИАЛЬНО. Наполи подписал скандального нападающего Челси
Ромелу Лукаку вернулся в Серию А
6B. ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал чемпиона Европы
Федерико Кьеза покинул «Ювентус»
6C. От Лунина к Забарному. Кепа официально стал игроком Борнмута
Испанец будет защищать цвета английского клуба один сезон на правах аренды
7. Костюк обыграла Байндл в матче парного разряда на US Open 2024
Марта и Елена-Габриэла Русе успешно преодолели первый раунд
8A. Украина разгромно проиграла Франции в матче отбора на Олимпиаду-2026
Соперник забросил 7 шайб
8B. Тренер сборной Украины по баскетболу получил пожизненную дисквалификацию
Артем Слипенчук и Артем Покоенко не вернулись в Украину после заграничных сборов
9. 2 серебра и 2 бронзы. Медальный зачет Паралимпиады: на каком месте Украина
Сине-желтая команда имеет 4 награды и занимает 17-е место в общем зачете
10. Уваженные монументом: кто болеет за Бетис
О самой преданной инчаде соперника «Кривбасса»
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