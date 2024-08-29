Уваженные монументом: кто болеет за Бетис

Это лишь один из героев романа Артуро Переса-Реверте «Кожа для барабана, или Севильское причастие» мог позволить себе одновременно членство и в «Севилье», и в «Бетисе», а в жизни все проще: или ты с ними, или с нами, как сформулировал один из севильских ультрас.

Хотя официальной датой создания крупнейшей группировки фанов «Бетиса», называемой Supporters Gol Sur, и считается 14 октября 1986 г. (матч между «Бетисом» и хихонским «Спортингом» стал прорывным, и даже в современных логотипах группы имеется число «86»), свои истоки этот коллектив берет еще с 1969 г. Тогда активные болельщики «бетикос» имели название El Chupe, однако не классифицировались именно как ультрас.

Поворотным моментом в ультрас-истории Испании стал чемпионат мира 1982 г., прошедший на Пиренеях. Тот фестиваль качественного футбола и преданного боления обусловил бурное развитие фан-движения в Испании. Именно после 1982 г. на трибунах испанских стадионов стали появляться стиляги, рокеры, в том числе и ярые поклонники стиля кантри, панки, скинхеды и т. д. Эта своеобразная контркультурная революция обусловила появление многочисленных фан-группировок по всей стране. Так, по возрасту организационного оформления Supporters Gol Sur, может, и уступает соседям из Biris, которые поддерживают «Севилью» и отмечают в текущем году свое 50-летие, однако по многим другим аспектам фанатизма опережает извечных противников. Собственно, «Бетис» является 6-м по популярности клубом Испании, а «Севилья» – 8-я.

Политические взгляды? Где-то до 1991 г. ребята из Supporters Gol Sur слыли андалузскими националистами левого толка, однако в год распада Советского Союза в группировке возникла фракция Skin Betis, которой была близка крайне правая идеология. И постепенно все это движение существенно поправело в противовес левакам, поддерживавшим «Севилью». В то же время дружат Supporters Gol Sur с близкими идеологически Frente Atletico, поддерживающими мадридский «Атлетико».

Фан-стилистика? Supporters Gol Sur всегда выделялись тем, что любили выбегать на поле родного стадиона «Бенито Вильямарин». Таким образом, например, они отметили свое 15-летие в 2001 г. во время матча против «Барсы». 6 октября 2002 г. произошла масштабная стычка Supporters Gol Sur со сторонниками «Севильи» прямо во время дерби. В конце концов, полиция применила слезоточивый газ.

ФК Бетис

Взаимоотношения клуба и ультрас знавали разные времена: взаимоуважение, вражда, скептицизм, эпоха насмешек. Однако, несмотря ни на что, в 2007 г. «Бетис» торжественно открыл монумент своим болельщикам. Много ли вы знаете аналогов в мировой футбольной истории? Вместе с тем, в том же году от действий фанов «Бетиса» пострадал энтренадор «Севильи» Хуанде Рамос. Болельщики вердебланкос забросали скамейку запасных «севильистас» Бог знает чем, а у Рамоса в итоге было диагностировано сотрясение мозга. И в том же году – проявление искреннего уважения фанатов «огурцов» к памяти умершего игрока «Севильи» Антонио Пуэрты, на могиле которого до сих пор встречаются цветы с бело-зелеными лентами. Supporters Gol Sur – это настоящий калейдоскоп противоречий!

Уже ближе к нашему времени, в 2015 г. фаны «Бетиса» попали в сексистский скандал. Оскорбительное пение членов Supporters Gol Sur в адрес бывшей девушки игрока Рубена Кастро повлекло за собой волну возмущения. И пребывавшая тогда на должности президента Андалузии Сусана Диас, и тогдашний президент «Бетиса» Хуан Карлос Ольеро высказались негативно в адрес «певцов». А Федерация прогрессивных женщин призвала к привлечению виновных к строгой ответственности. Впрочем, ситуацию удалось уладить тем, что группа Supporters Gol Sur выступила с официальным заявлением, где задекларировала обязательство исключить из своих рядов «одобряющих насилие». А неидентификацию лиц, спевших песню в пользу гендерного насилия, назвали своей ошибкой, принесли извинения и пообещали принять любые санкции, наложенные за это на группировку.

Ла Лига. Игроки Бетиса в футболках с надписью: Мы все – Зозуля!»

В 2017 году, когда украинский футболист Роман Зозуля столкнулся с травлей со стороны левацки настроенных фанов «Райо Вальекано», игроки «Бетиса», из которого он, собственно, пытался уйти в аренду в мадридский клуб, устроили акцию «Мы все – Зозуля!». Именно такие слова были начертаны на футболках, которые «Бетикос» натянули на себя перед матчем против «Валенсии». В этом контексте украинцев порадовала и реакция ультрас «Бетиса», также всячески поддержавших нашего соотечественника. В частности, Supporters Gol Sur встретили Романа по возвращении из Мадрида словами: «Это – твой дом!».

Преданным поклонником «Бетиса» был популярный испанский певец, уроженец Севильи Рафаэль Гонсалес Серна Боно, или просто Рафа Серна. Он является автором и исполнителем гимна клуба. В феврале 2019 г. в 53-летнем возрасте певец ушел из жизни. В этом году перед домашней игрой против «Барселоны» болельщики почтили музыканта минутой молчания и растянули огромный баннер с лицом этого деятеля культуры и словами «Вечный Рафа Серна». Баннер был черно-белым, а серую краску ультрас-художники использовали для теней на лице. «Может быть, баннер не был самым большим или зрелищным, – вспоминали какое-то время спустя члены Supporters Gol Sur, – однако, безусловно, это творение было одним из тех, которые мы сделали с наибольшей любовью к тому, кто на нем изображен. Он отдал душу «Бетису»».

«Работа или финал Кубка» – с такой дилеммой столкнулся один из преданных фанатов вердибланкос два года назад перед матчем своих любимцев против «Валенсии» в борьбе за почетный трофей. Стоит ли говорить о том, что выбрал настоящий ультра?

Алексей РЫЖКОВ