ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал чемпиона Европы
Федерико Кьеза покинул «Ювентус»
Английский «Ливерпуль» официально объявил о подписании итальянского вингера туринского «Ювентуса» Федерико Кьезы.
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Отмечается, что 26-летний футболист подписал с «красными» контракт, который будет действовать в течение следующих 4 сезонов.
Официально сумма трансфера не разглашается, но по информации Фабрицио Романо она составляет 15 миллионов евро.
В сезоне 2023/24 Федерико Кьеза провел 33 матча в чемпионате Италии, в которых отметился 9 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. В 2021 году в составе сборной Италии он выиграл чемпионат Европы.
Ранее «Ливерпуль» официально объявил о подписании грузинского вратаря Гиорги Мамардашвили.
#BenvenutoFederico 👋🇮🇹 pic.twitter.com/WTT15qBCPV— Liverpool FC (@LFC) August 29, 2024
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