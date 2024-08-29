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Англия
29 августа 2024, 16:06 | Обновлено 29 августа 2024, 16:07
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1

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал чемпиона Европы

Федерико Кьеза покинул «Ювентус»

29 августа 2024, 16:06 | Обновлено 29 августа 2024, 16:07
1606
1
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал чемпиона Европы
ФК Ливерпуль. Федерико Кьеза

Английский «Ливерпуль» официально объявил о подписании итальянского вингера туринского «Ювентуса» Федерико Кьезы.

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Отмечается, что 26-летний футболист подписал с «красными» контракт, который будет действовать в течение следующих 4 сезонов.

Официально сумма трансфера не разглашается, но по информации Фабрицио Романо она составляет 15 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Федерико Кьеза провел 33 матча в чемпионате Италии, в которых отметился 9 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. В 2021 году в составе сборной Италии он выиграл чемпионат Европы.

Ранее «Ливерпуль» официально объявил о подписании грузинского вратаря Гиорги Мамардашвили.

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Ювентус Ливерпуль трансферы Федерико Кьеза трансферы АПЛ трансферы Серии A
Дмитро Вербинський Источник: ФК Ливерпуль
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Ruslan77777
А чемпіони Європи хіба не іспанці?
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