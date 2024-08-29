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  4. Костюк обыграла Байндл в матче парного разряда на US Open 2024
US Open
29 августа 2024, 21:31 | Обновлено 29 августа 2024, 21:36
1028
1

Костюк обыграла Байндл в матче парного разряда на US Open 2024

Марта и Елена-Габриэла Русе успешно преодолели первый раунд

29 августа 2024, 21:31 | Обновлено 29 августа 2024, 21:36
1028
1
Костюк обыграла Байндл в матче парного разряда на US Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинские теннисистки Катерина Байндл и Марта Костюк начали выступления на Открытом чемпионате США по теннису в женском парном разряде матчем между собой.

В первом раунде Байндл и Кэти Волынец из США проиграли дуэту в составе Костюк и румынки Елены-Габриэлы Русе.

US Open. Первый круг парного разряда
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Катерина Байндл / Кэти Волынец – 6:1, 7:6(5)

У Костюк и Русе далее по сетке победительницы матча Лучия Бронцетти / Людмила Самсонова – Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд [3].

Отметим, что Марта и ее напарница, остановившая чемпионку Уимблдона, также продолжают борьбу в одиночном разряде.

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Катерина Байндл (Козлова) Марта Костюк Кэти Волынец Елена-Габриэла Русе US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 1
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kollekciy
Марту з перемогою. Марта не подавши подачу після брейку, відкрила неймовірні ігрові здібності у пари Катерин, про які вони і самі не здогадувались.
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