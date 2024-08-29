Костюк обыграла Байндл в матче парного разряда на US Open 2024

Украинские теннисистки Катерина Байндл и Марта Костюк начали выступления на Открытом чемпионате США по теннису в женском парном разряде матчем между собой.

В первом раунде Байндл и Кэти Волынец из США проиграли дуэту в составе Костюк и румынки Елены-Габриэлы Русе.

US Open. Первый круг парного разряда

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Катерина Байндл / Кэти Волынец – 6:1, 7:6(5)

У Костюк и Русе далее по сетке победительницы матча Лучия Бронцетти / Людмила Самсонова – Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд [3].

Отметим, что Марта и ее напарница, остановившая чемпионку Уимблдона, также продолжают борьбу в одиночном разряде.