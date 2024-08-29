Костюк обыграла Байндл в матче парного разряда на US Open 2024
Марта и Елена-Габриэла Русе успешно преодолели первый раунд
Украинские теннисистки Катерина Байндл и Марта Костюк начали выступления на Открытом чемпионате США по теннису в женском парном разряде матчем между собой.
В первом раунде Байндл и Кэти Волынец из США проиграли дуэту в составе Костюк и румынки Елены-Габриэлы Русе.
US Open. Первый круг парного разряда
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Катерина Байндл / Кэти Волынец – 6:1, 7:6(5)
У Костюк и Русе далее по сетке победительницы матча Лучия Бронцетти / Людмила Самсонова – Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд [3].
Отметим, что Марта и ее напарница, остановившая чемпионку Уимблдона, также продолжают борьбу в одиночном разряде.
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