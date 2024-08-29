От Лунина к Забарному. Кепа официально стал игроком Борнмута
Испанец будет защищать цвета английского клуба один сезон на правах аренды
«Борнмут» объявил о подписании голкипера Кепы Аррисабалаги на правах аренды на один сезон.
29-летний вратарь перешел в клуб АПЛ из «Челси», а прошлый сезон провел на правах аренды в мадридском «Реале».
В прошлом сезоне Кепа сыграл 20 матчей во всех соревнованиях за «сливочных», но в итоге проиграл конкуренцию украинскому голкиперу Андрею Лунину.
Интересно, что цвета «Борнмута» защищает еще один украинец Илья Забарный. К счастью для испанца, он защитник.
В августе 2018 года Кепа перешел в «Челси» и провел 163 матча за «синих».
He's a Kepa 🧤 pic.twitter.com/AfeiLh2jmP— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 29, 2024
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