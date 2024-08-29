От Лунина к Забарному. Кепа официально стал игроком Борнмута

«Борнмут» объявил о подписании голкипера Кепы Аррисабалаги на правах аренды на один сезон.

29-летний вратарь перешел в клуб АПЛ из «Челси», а прошлый сезон провел на правах аренды в мадридском «Реале».

В прошлом сезоне Кепа сыграл 20 матчей во всех соревнованиях за «сливочных», но в итоге проиграл конкуренцию украинскому голкиперу Андрею Лунину.

Интересно, что цвета «Борнмута» защищает еще один украинец Илья Забарный. К счастью для испанца, он защитник.

В августе 2018 года Кепа перешел в «Челси» и провел 163 матча за «синих».