Динамо не прошло Ред Булл, Ребров назвал состав сборной, ассист Миколенко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 27 августа.

1A. Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом

Сумасшедшая самоотдача не помогла киевлянам попасть в групу Лиги чемпионов

1B. РБ Зальцбург – Динамо – 1:1. В Австрии не отыгрались. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов

2A. Итоги дня ЛЧ. Три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов

В основной раунд ЛЧ пробились РБ Зальцбург, Янг Бойз, Спарта Прага

2B. Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиги Европы?

Корзина посева киевского клуба для жеребьевки ЛЕ будет определена позже

2C. Шовковский пояснил, чего не хватило Динамо, чтобы пройти РБ Зальцбург

Главный тренер «Динамо» ответил на вопросы после матча Q4 ЛЧ в Австрии

3. Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций

Сергей Ребров внес в основной список 26 футболистов

4A. Ассист Миколенко! Эвертон разгромил Донкастер и прошел дальше в Кубке лиги

В поединке 1/32 финала ириски разгромили команду Донкастер со счетом 3:0

4B. Голы Педри и Дани Ольмо принесли Барселоне победу над Райо Вальекано

«Барселона» набрала 9 очков и стала лидером Ла Лиги

4C. Супергол Роналду со штрафного, дубль Талиски. Аль-Наср отгрузил 4 мяча

Звездный клуб Аль-Наср на выезде разгромил команду Аль-Фатех

5. Подозрение на договорняк. УАФ завершила расследование матча Минай – Динамо

Судя по всему, удалось найти информацию по игрокам Миная

6. УАФ открыла производство в отношении Мудрика. Что произошло?

Жалобу на вингера «Челси» подал агент Алексей Алехин

7. Знаменитый польский голкипер объявил о завершении карьеры

Войцех Щенсны принял судьбоносное решение

8A. Байндл проиграла сопернице из Италии в первом раунде US Open 2024

Катерина не смогла на равных бороться с Элизабеттой Коччаретто

8B. Стародубцева проиграла экс-первой ракетке мира на US Open, взяв первый сет

Юлия уступила Виктории Азаренко

8C. Костюк на US Open обыграла американку, которая только выиграла 1-й титул

Марта разобралась с Маккартни Кесслер

9. Спокойный, достойный, позитивный. Некролог Свена-Ёрана Эрикссона

Легендарный шведский тренер умер в понедельник

10. Фиаско Шахтера, два хет-трика и разгром от Полесья

Самые интересные события четвертого тура УПЛ