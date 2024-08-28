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Лига Европы
28 августа 2024, 00:45 | Обновлено 28 августа 2024, 01:18
1334
10

Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиге Европы?

Корзина посева киевлян для жеребьевки ЛЕ будет определена позже

28 августа 2024, 00:45 | Обновлено 28 августа 2024, 01:18
1334
10
Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиге Европы?
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 27 августа прошли ответные матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В повторном поединке в австрийском Зальцбурге сыграли «РБ Зальцбург» и «Динамо» Киев. Первый матч прошел неделей ранее в польском городе Люблин и завершился победой австрийской команды (2:0).

Счет для хозяев в дебюте матча открыл Адам Дагим, на что киевляне ответили точным ударом Владислава Ваната (1:1). РБ Зальцбург вышел в основной раунд Лиги чемпионов.

Киевское Динамо осенью будет играть в основном раунде Лиги Европы, жеребьевка пройдет 30 августа.

В текущем сезоне еврокубков не будет групп, вместо этого будет вестись единая таблица на 36 команд. Топ-8 команд выйдут в 1/8 финала, а клубы, которые займут с 9-го по 24-е места, сыграют в 1/16 финала.

Соперники во всех турах будут определены одной жеребьевкой по швейцарской системе до старта основного раунда. Перед этим 36 участников будут распределены на 4 корзины по 9 команд (в ЛЧ и ЛЕ), в зависимости от клубного рейтинга.

Корзина посева для Динамо будет определена позже – это может быть 2-я, 3-я или 4-я. Наиболее вероятно, что киевляне окажутся в 3-й корзине для жеребьевки.

По итогам жеребьевки каждый клуб проведет матчи против двух команд из каждой корзины (один матч – дома, другой – в гостях).

В Лиге чемпионов и Лиги Европы будет сыграно 8 туров, а в Лиге конференций останется 6 игровых дней.

Уже известно 20 из 36 команд, которые сыграют в Лиге Европы.

Лига Европы 2024/25

Основной раунд

  • Корзина 1: Рома (Италия), Манчестер Юнайтед (Англия), Порту (Португалия), Рейнджерс (Шотландия), Айнтрахт (Германия), Лацио (Италия), Тоттенхэм (Англия)
  • Корзина 1 или 2: Реал Сосьедад (Испания), АЗ Алкмар (Нидерланды)
  • Корзина 2: Олимпиакос (Греция), Лион (Франция)
  • Корзина 2, 3 или 4: Фенербахче (Турция), Галатасарай (Турция), Сен-Жилуаз (Беельгия), Динамо Киев (Украина)
  • Корзина 3 или 4: Мальме (Швеция), Атлетик Бильбао (Испания), Хоффенхайм (Германия), Ницца (Франция), Твенте (Нидерланды)

Корзины посева

Лига чемпионов 2024/25. Прогнозируемые корзины посева

Лига Европы 2024/25. Прогнозируемые корзины посева

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 11
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Vlad
А ви точно читали статтю???
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Стюард #11
Там сериал пишут новый вышел, про застрявшего в сосии Байдена - вон товарища "Арера" и клинит, с ненавистным флагом рядом с ебалом... Ну, каждому свое, как и модерам спорта уа
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0
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Стюард #11
Потужна ЛЄ)) даже без сарказма)
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0
OKs100
Может получится такая группа: Манчестер Юнайтед, Реал Сосьедад, Динамо, Атлетик.
Или такая: Славия Прага, Црвена Звезда, Динамо, Эльфсборг.
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-1
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apepa
Антидинамовцы! Братья! Однополчане! Дружно все болеем за соперников команды кремлевского ублюдка суркиса! Из группы динама не должна выходить!
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-1
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Slunkoo
Stakimi komandami poslednije mesto
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-1
OtsoCity
Шансів дуже мало навіть на третє місце у фк гуньдяй суркіса 
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-2
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