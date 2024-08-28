Итоги дня ЛЧ. Три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов

Вечером 27 августа прошли ответные матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

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В повторном поединке а австрийском Зальцбурге сыграли «РБ Зальцбург» и «Динамо» Киев. Первый матч прошел неделей ранее в польском городе Люблин и завершился победой австрийской команды (2:0).

Счет для хозяев в дебюте матча открыл Адам Дагим, на что киевляне ответили точным ударом Владислава Ваната (1:1). Динамо осенью будет играть в основном раунде Лиги Европы, жеребьевка пройдет 30 августа.

Швейцарский Янг Бойз нанес второе поражение турецкой команде Галатасарай (1:0). Чешская Спарта в Праге второй раз переиграла Мальме из Швеции (2:0).

По итогам игрового дня в основной раунд Лиги чемпионов пробились РБ Зальцбург (Австрия), Янг Бойз (Швейцария), Спарта Прага (Чехия).

Лига чемпионов 2024/25

4-й раунд квалификации. Ответные матчи. 27 августа

РБ Зальцбург (Австрия) – Динамо Киев (Украина) – 1:1 (первый матч – 2:0)

Голы: Адам Дагим, 12 – Владислав Ванат, 29

Галатасарай (Турция) – Янг Бойз (Швейцария) – 0:1 (первый матч – 2:3)

Гол: Виржиниус, 87

Спарта Прага (Чехия) – Мальме (Швеция) – 2:0 (первый матч – 2:0)

Голы: Гараслин, 80, Ррахмани, 83

Незабитые пенальти: Бирманчевич, 19 – Кристиансен, 27

Все результаты 4-го раунда квалификации ЛЧ