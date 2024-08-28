Итоги дня ЛЧ. Три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов
в основной раунд ЛЧ пробились РБ Зальцбург, Янг Бойз, Спарта Прага
Вечером 27 августа прошли ответные матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В повторном поединке а австрийском Зальцбурге сыграли «РБ Зальцбург» и «Динамо» Киев. Первый матч прошел неделей ранее в польском городе Люблин и завершился победой австрийской команды (2:0).
Счет для хозяев в дебюте матча открыл Адам Дагим, на что киевляне ответили точным ударом Владислава Ваната (1:1). Динамо осенью будет играть в основном раунде Лиги Европы, жеребьевка пройдет 30 августа.
Швейцарский Янг Бойз нанес второе поражение турецкой команде Галатасарай (1:0). Чешская Спарта в Праге второй раз переиграла Мальме из Швеции (2:0).
По итогам игрового дня в основной раунд Лиги чемпионов пробились РБ Зальцбург (Австрия), Янг Бойз (Швейцария), Спарта Прага (Чехия).
Лига чемпионов 2024/25
4-й раунд квалификации. Ответные матчи. 27 августа
РБ Зальцбург (Австрия) – Динамо Киев (Украина) – 1:1 (первый матч – 2:0)
Голы: Адам Дагим, 12 – Владислав Ванат, 29
Галатасарай (Турция) – Янг Бойз (Швейцария) – 0:1 (первый матч – 2:3)
Гол: Виржиниус, 87
Спарта Прага (Чехия) – Мальме (Швеция) – 2:0 (первый матч – 2:0)
Голы: Гараслин, 80, Ррахмани, 83
Незабитые пенальти: Бирманчевич, 19 – Кристиансен, 27
Все результаты 4-го раунда квалификации ЛЧ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-тренер киевлян высказался о Ванате и Шапаренко
«Партизан» договорился об аренде Става Лемкина