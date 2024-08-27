27 августа на epet Арена пройдет ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором Спарта Прага встретится с Мальме. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Спарта Прага

Команда Спарта после затяжного, как для себя и своего статуса местного гранда, периода трофейной засухи, сумела дважды кряду стать чемпионом страны. Но на этом тренер, Брайан Приске, счел свою миссию в Чехии выполненной, и перебрался в Нидерланды – его пригласил Фейеноорд. Но при этом остался Фриис, экс-ассистент своего предшественника. Пока что тот неплохо справляется: железные начали новый розыгрыш на родине с побед. Да и в Лиге чемпионов чехи после разминки с Шемрок Роверс (его победили и в Ирландии 2:0, и дома 4:2) проявили характер с ФКСБ (Стяуа), выиграв в Бухаресте 3:2 после 1:1 на своем поле. В Швеции Спарта оформила уверенную победу 2:0 – теперь можно даже минимально уступить дома.

Мальме

Клуб в последние годы частенько забирается на первое место в родном Аллсвенскан. Это снова получилось в 2023 году, да и сейчас, похоже, небесно-голубые уже оторвались слишком сильно, а преследователи чрезмерно активно теряют очки. Вот и с Кальмаром закончили игру зрелищной ничьей 2:2. Это при том, что шведы с июля постоянно играют в Лиге чемпионов. Хотя им там достаточно тяжело.

Даже в игре КИ Клаксвик шведы уступили 2:3 на Фарерах, правда, до этого разгромив их 4:1 дома. От ПАОК и вовсе должны были вылететь: после 2:2 дома уступали на выезде. Но на 6-й добавленной минуте Заттерстрем, центральный защитник, сравнял счет 3:3. А в экстра-тайме он же выступил как ассистент для Кристиансена (4:3 д.в). В матче с чехами у Мальме был провал дома – пропустили в каждом из таймов, ничем не ответив (0:2).

Статистика личных встреч

В 2014 году еще вовсю действовало правило выездного гола. Оно и помогло тогда скандинавам: 2:4 в Чехии, 2:0 дома. Потом клубы сыграли пару товарищеских поединков, по разу в них выиграв. В первой игре в квалификации Лиги чемпионов победила Спарта со счетом 2:0.

Прогноз

Букмекерская контора GGBET не верит в гостей. Рекомендуем ставить на то, что чехи смогут выиграть и ответный поединок (коэффициент – 1.90).