Вечером 27 августа прошли ответные матчи 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

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Чешская Спарта в Праге второй раз переиграла Мальме из Швеции (2:0).

Спарта Прага вышла в основной раунд Лиги чемпионов, а Мальме сыграет в Лиге Европы.

Лига чемпионов 2024/25

4-й раунд квалификации. Ответные матчи. 27 августа

Спарта Прага (Чехия) – Мальме (Швеция) – 2:0 (первый матч – 2:0)

Голы: Гараслин, 80, Ррахмани, 83

Незабитые пенальти: Бирманчевич, 19 – Кристиансен, 27

Видео голов и обзор матча