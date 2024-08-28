Спарта Прага – Мальме – 2:0. Матч за путевку в ЛЧ. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов
Вечером 27 августа прошли ответные матчи 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Чешская Спарта в Праге второй раз переиграла Мальме из Швеции (2:0).
Спарта Прага вышла в основной раунд Лиги чемпионов, а Мальме сыграет в Лиге Европы.
Лига чемпионов 2024/25
4-й раунд квалификации. Ответные матчи. 27 августа
Спарта Прага (Чехия) – Мальме (Швеция) – 2:0 (первый матч – 2:0)
Голы: Гараслин, 80, Ррахмани, 83
Незабитые пенальти: Бирманчевич, 19 – Кристиансен, 27
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александрия, проигрывая в два мяча, нанесла сенсационное поражение Шахтеру
Марта разобралась с Маккартни Кесслер