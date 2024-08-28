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Лига чемпионов Квалификация
Проходит дальше Спарта Прага
27.08.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:0 2 : 0
Мальмё
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Лига чемпионов
28 августа 2024, 02:30 | Обновлено 28 августа 2024, 03:21
52
0

Спарта Прага – Мальме – 2:0. Матч за путевку в ЛЧ. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов

28 августа 2024, 02:30 | Обновлено 28 августа 2024, 03:21
52
0
Спарта Прага – Мальме – 2:0. Матч за путевку в ЛЧ. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 27 августа прошли ответные матчи 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чешская Спарта в Праге второй раз переиграла Мальме из Швеции (2:0).

Спарта Прага вышла в основной раунд Лиги чемпионов, а Мальме сыграет в Лиге Европы.

Лига чемпионов 2024/25

4-й раунд квалификации. Ответные матчи. 27 августа

Спарта Прага (Чехия) – Мальме (Швеция) – 2:0 (первый матч – 2:0)

Голы: Гараслин, 80, Ррахмани, 83

Незабитые пенальти: Бирманчевич, 19 – Кристиансен, 27

Видео голов и обзор матча

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Альбион Рахмани (Спарта Прага).
80’
ГОЛ ! С пенальти забил Лукаш Гараслин (Спарта Прага).
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Лига чемпионов Спарта Прага Мальме видео голов и обзор пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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