Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиги Европы?

Вечером 27 августа прошли ответные матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

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В повторном поединке в австрийском Зальцбурге сыграли «РБ Зальцбург» и «Динамо» Киев. Первый матч прошел неделей ранее в польском городе Люблин и завершился победой австрийской команды (2:0).

Счет для хозяев в дебюте матча открыл Адам Дагим, на что киевляне ответили точным ударом Владислава Ваната (1:1). РБ Зальцбург вышел в основной раунд Лиги чемпионов.

Киевское Динамо осенью будет играть в основном раунде Лиги Европы, жеребьевка пройдет 30 августа.

В текущем сезоне еврокубков не будет групп, вместо этого будет вестись единая таблица на 36 команд. Топ-8 команд выйдут в 1/8 финала, а клубы, которые займут с 9-го по 24-е места, сыграют в 1/16 финала.

Соперники во всех турах будут определены одной жеребьевкой по швейцарской системе до старта основного раунда. Перед этим 36 участников будут распределены на 4 корзины по 9 команд (в ЛЧ и ЛЕ), в зависимости от клубного рейтинга. По итогам жеребьевки каждая команда проведет поединки против двух других клубов из каждой корзины (одна игра – дома, вторая – на выезде).

Корзина посева для Динамо будет определена позже – это может быть 2-я, 3-я или 4-я. Наиболее вероятно, что киевляне окажутся в 3-й корзине для жеребьевки.

По итогам жеребьевки каждый клуб проведет матчи против двух команд из каждой корзины (один матч – дома, другой – в гостях).

В Лиге чемпионов и Лиги Европы будет сыграно 8 туров, а в Лиге конференций останется 6 игровых дней.

Уже известно 20 из 36 команд, которые сыграют в Лиге Европы.

Лига Европы 2024/25

Основной раунд

Корзина 1: Рома (Италия), Манчестер Юнайтед (Англия), Порту (Португалия), Рейнджерс (Шотландия), Айнтрахт (Германия), Лацио (Италия), Тоттенхэм (Англия)

Корзина 1 или 2: Реал Сосьедад (Испания), АЗ Алкмар (Нидерланды)

Корзина 2: Олимпиакос (Греция), Лион (Франция)

Корзина 2, 3 или 4: Фенербахче (Турция), Галатасарай (Турция), Сен-Жилуаз (Бельгия), Динамо Киев (Украина)

(Украина) Корзина 3 или 4: Мальме (Швеция), Атлетик Бильбао (Испания), Хоффенхайм (Германия), Ницца (Франция), Твенте (Нидерланды)

Корзины посева

Лига чемпионов 2024/25. Прогнозируемые корзины посева

Лига Европы 2024/25. Прогнозируемые корзины посева