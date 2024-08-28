Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиги Европы?
Корзина посева киевского клуба для жеребьевки ЛЕ будет определена позже
Вечером 27 августа прошли ответные матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
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В повторном поединке в австрийском Зальцбурге сыграли «РБ Зальцбург» и «Динамо» Киев. Первый матч прошел неделей ранее в польском городе Люблин и завершился победой австрийской команды (2:0).
Счет для хозяев в дебюте матча открыл Адам Дагим, на что киевляне ответили точным ударом Владислава Ваната (1:1). РБ Зальцбург вышел в основной раунд Лиги чемпионов.
Киевское Динамо осенью будет играть в основном раунде Лиги Европы, жеребьевка пройдет 30 августа.
В текущем сезоне еврокубков не будет групп, вместо этого будет вестись единая таблица на 36 команд. Топ-8 команд выйдут в 1/8 финала, а клубы, которые займут с 9-го по 24-е места, сыграют в 1/16 финала.
Соперники во всех турах будут определены одной жеребьевкой по швейцарской системе до старта основного раунда. Перед этим 36 участников будут распределены на 4 корзины по 9 команд (в ЛЧ и ЛЕ), в зависимости от клубного рейтинга. По итогам жеребьевки каждая команда проведет поединки против двух других клубов из каждой корзины (одна игра – дома, вторая – на выезде).
Корзина посева для Динамо будет определена позже – это может быть 2-я, 3-я или 4-я. Наиболее вероятно, что киевляне окажутся в 3-й корзине для жеребьевки.
По итогам жеребьевки каждый клуб проведет матчи против двух команд из каждой корзины (один матч – дома, другой – в гостях).
В Лиге чемпионов и Лиги Европы будет сыграно 8 туров, а в Лиге конференций останется 6 игровых дней.
Уже известно 20 из 36 команд, которые сыграют в Лиге Европы.
Лига Европы 2024/25
Основной раунд
- Корзина 1: Рома (Италия), Манчестер Юнайтед (Англия), Порту (Португалия), Рейнджерс (Шотландия), Айнтрахт (Германия), Лацио (Италия), Тоттенхэм (Англия)
- Корзина 1 или 2: Реал Сосьедад (Испания), АЗ Алкмар (Нидерланды)
- Корзина 2: Олимпиакос (Греция), Лион (Франция)
- Корзина 2, 3 или 4: Фенербахче (Турция), Галатасарай (Турция), Сен-Жилуаз (Бельгия), Динамо Киев (Украина)
- Корзина 3 или 4: Мальме (Швеция), Атлетик Бильбао (Испания), Хоффенхайм (Германия), Ницца (Франция), Твенте (Нидерланды)
Корзины посева
Лига чемпионов 2024/25. Прогнозируемые корзины посева
Лига Европы 2024/25. Прогнозируемые корзины посева
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Наивысшее признание получил Паоло Мальдини
Це не швейцарська система. Якась квазі. Швейцарка передбачає жеребкування перед кожним туром, причому, більше шансів зустрітися із приблизно рівним собі. Звичайно, УЄФА не могла піти на таке: матчі, насамперед, через комерцію, треба планувати заздалегідь. Тут від швейцарської системи лише одне: що грає не кожен із кожним, а тільки з 8 із 35 можливих.
Але система цікава. Чим? Я не знаю, чи в УЄФА вже доперли і наступного року знову змінять під арабів, але вона практично нівелює посів. Який би ти не мав рейтинг, усе одно доведеться зіграти по 2 матчі із суперниками із кожного кошика. Для Динамо, це, до речі, шанс - з його коефіцієнтом через "звитяжне" циганське керування.
Почему их знания футбольных составляющих на таком примитивном уровне?
Хз как там будут жеребить по новой системе. Но скорей всего выезды будут к низшим рейтингам, а наши "домашки" будут с более сильными соперниками.
Так что Шахтёр и Динамо точно в топ-8 не попадут. И задачи у клубов будут одинаковые - набрать нужное количество очков для попадание в плей-офф.
Или такая: Славия Прага, Црвена Звезда, Динамо, Эльфсборг.