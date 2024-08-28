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Лига Европы
28 августа 2024, 06:23 | Обновлено 28 августа 2024, 10:02
36258
27

Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиги Европы?

Корзина посева киевского клуба для жеребьевки ЛЕ будет определена позже

28 августа 2024, 06:23 | Обновлено 28 августа 2024, 10:02
36258
27
Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиги Европы?
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 27 августа прошли ответные матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В повторном поединке в австрийском Зальцбурге сыграли «РБ Зальцбург» и «Динамо» Киев. Первый матч прошел неделей ранее в польском городе Люблин и завершился победой австрийской команды (2:0).

Счет для хозяев в дебюте матча открыл Адам Дагим, на что киевляне ответили точным ударом Владислава Ваната (1:1). РБ Зальцбург вышел в основной раунд Лиги чемпионов.

Киевское Динамо осенью будет играть в основном раунде Лиги Европы, жеребьевка пройдет 30 августа.

В текущем сезоне еврокубков не будет групп, вместо этого будет вестись единая таблица на 36 команд. Топ-8 команд выйдут в 1/8 финала, а клубы, которые займут с 9-го по 24-е места, сыграют в 1/16 финала.

Соперники во всех турах будут определены одной жеребьевкой по швейцарской системе до старта основного раунда. Перед этим 36 участников будут распределены на 4 корзины по 9 команд (в ЛЧ и ЛЕ), в зависимости от клубного рейтинга. По итогам жеребьевки каждая команда проведет поединки против двух других клубов из каждой корзины (одна игра – дома, вторая – на выезде).

Корзина посева для Динамо будет определена позже – это может быть 2-я, 3-я или 4-я. Наиболее вероятно, что киевляне окажутся в 3-й корзине для жеребьевки.

По итогам жеребьевки каждый клуб проведет матчи против двух команд из каждой корзины (один матч – дома, другой – в гостях).

В Лиге чемпионов и Лиги Европы будет сыграно 8 туров, а в Лиге конференций останется 6 игровых дней.

Уже известно 20 из 36 команд, которые сыграют в Лиге Европы.

Лига Европы 2024/25

Основной раунд

  • Корзина 1: Рома (Италия), Манчестер Юнайтед (Англия), Порту (Португалия), Рейнджерс (Шотландия), Айнтрахт (Германия), Лацио (Италия), Тоттенхэм (Англия)
  • Корзина 1 или 2: Реал Сосьедад (Испания), АЗ Алкмар (Нидерланды)
  • Корзина 2: Олимпиакос (Греция), Лион (Франция)
  • Корзина 2, 3 или 4: Фенербахче (Турция), Галатасарай (Турция), Сен-Жилуаз (Бельгия), Динамо Киев (Украина)
  • Корзина 3 или 4: Мальме (Швеция), Атлетик Бильбао (Испания), Хоффенхайм (Германия), Ницца (Франция), Твенте (Нидерланды)

Корзины посева

Лига чемпионов 2024/25. Прогнозируемые корзины посева

Лига Европы 2024/25. Прогнозируемые корзины посева

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 27
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Falko
Ще раз, хоча розумію, що в порожнечу.
Це не швейцарська система. Якась квазі. Швейцарка передбачає жеребкування перед кожним туром, причому, більше шансів зустрітися із приблизно рівним собі. Звичайно, УЄФА не могла піти на таке: матчі, насамперед, через комерцію, треба планувати заздалегідь. Тут від швейцарської системи лише одне: що грає не кожен із кожним, а тільки з 8 із 35 можливих.
Але система цікава. Чим? Я не знаю, чи в УЄФА вже доперли і наступного року знову змінять під арабів, але вона практично нівелює посів. Який би ти не мав рейтинг, усе одно доведеться зіграти по 2 матчі із суперниками із кожного кошика. Для Динамо, це, до речі, шанс - з його коефіцієнтом через "звитяжне" циганське керування.
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+7
FunnyCat_____
Про какие группы скулят болельщики шахтера?
Почему их знания футбольных составляющих на таком примитивном уровне?
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Xzibit11
Хороший состав участников, 1-я корзина вообще топ, по названию команд конечно же, не по их игре
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+1
Стюард #11
Потужна ЛЄ)) даже без сарказма)
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+1
Citrullus lanatus
На фоне того,  когда Динамо споткнулось на всех лигах и сидело дома, - сегодняшний результат 3+2=1-   это твёрдая оценка "Хорошо".
 Хз как  там будут жеребить по новой системе.  Но скорей всего  выезды будут к низшим рейтингам,  а наши "домашки" будут с более сильными соперниками.
  Так что Шахтёр и Динамо точно в топ-8 не попадут. И задачи у клубов  будут одинаковые - набрать нужное количество очков для попадание в плей-офф.
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0
Стюард #11
Там сериал пишут новый вышел, про застрявшего в сосии Байдена - вон товарища "Арера" и клинит, с ненавистным флагом рядом с ебалом... Ну, каждому свое, как и модерам спорта уа
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-2
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luceorius
 Зважаючи на рівень гри, схоже, що євровесна для наших клубів виявиться недосяжною.
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-4
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Slunkoo
Stakimi komandami poslednije mesto
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-12
OtsoCity
Шансів дуже мало навіть на третє місце у фк гуньдяй суркіса 
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-15
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apepa
Антидинамовцы! Братья! Однополчане! Дружно все болеем за соперников команды кремлевского ублюдка суркиса! Из группы динама не должна выходить!
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-15
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OKs100
Может получится такая группа: Манчестер Юнайтед, Реал Сосьедад, Динамо, Атлетик.
Или такая: Славия Прага, Црвена Звезда, Динамо, Эльфсборг.
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-16
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