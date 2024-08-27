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  4. Стародубцева проиграла экс-первой ракетке мира на US Open, взяв первый сет
US Open
27 августа 2024, 09:35 |
998
2

Стародубцева проиграла экс-первой ракетке мира на US Open, взяв первый сет

Юлия уступила Виктории Азаренко

27 августа 2024, 09:35 |
998
2
Стародубцева проиграла экс-первой ракетке мира на US Open, взяв первый сет
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№146 WTA) завершила выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

В первом раунде украинка уступила экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко (№20 WTA).

US Open. Первый круг
Юлия Стародубцева (Украина) – Виктория Азаренко – 6:3, 1:6, 1:6

Это была 1-я встреча теннисисток. Юлия сыграла второй матч против соперниц из топ-20 в карьере и второй раз проиграла. В начале года она уступила Онс Жабер в первом раунде Australian Open.

Отметим, что Стародубцева в этом сезоне преодолела сито квалификации на всех турнирах Grand Slam, но в основе выиграла только один матч на Уимблдоне.

В следующем раунде Азаренко сразится против Клары Бюрель (№56 WTA).

Ранее во второй раунд пробились Марта Костюк, а также Элина Свитолина и Ангелина Калинина, которые сыграют между собой.

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Азаренко

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Виктория Азаренко Юлия Стародубцева US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 2
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introvert
В першій партії Стародубцева грала як гравець першої півсотні, в двох наступних - на своє місце в рейтингу. Звідси й результат.
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+2
Олександр Науменко
Потенциал великий, але чогось не вистачає. Сьогодні був шанс, литвинка дозволяла, але не склалося. Будемо чекати.
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+1
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