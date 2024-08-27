Стародубцева проиграла экс-первой ракетке мира на US Open, взяв первый сет

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№146 WTA) завершила выступления на Открытом чемпионате США по теннису.

В первом раунде украинка уступила экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко (№20 WTA).

US Open. Первый круг

Юлия Стародубцева (Украина) – Виктория Азаренко – 6:3, 1:6, 1:6

Это была 1-я встреча теннисисток. Юлия сыграла второй матч против соперниц из топ-20 в карьере и второй раз проиграла. В начале года она уступила Онс Жабер в первом раунде Australian Open.

Отметим, что Стародубцева в этом сезоне преодолела сито квалификации на всех турнирах Grand Slam, но в основе выиграла только один матч на Уимблдоне.

В следующем раунде Азаренко сразится против Клары Бюрель (№56 WTA).

Ранее во второй раунд пробились Марта Костюк, а также Элина Свитолина и Ангелина Калинина, которые сыграют между собой.

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева