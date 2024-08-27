Стародубцева проиграла экс-первой ракетке мира на US Open, взяв первый сет
Юлия уступила Виктории Азаренко
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№146 WTA) завершила выступления на Открытом чемпионате США по теннису.
В первом раунде украинка уступила экс-первой ракетке мира Виктории Азаренко (№20 WTA).
US Open. Первый круг
Юлия Стародубцева (Украина) – Виктория Азаренко – 6:3, 1:6, 1:6
Это была 1-я встреча теннисисток. Юлия сыграла второй матч против соперниц из топ-20 в карьере и второй раз проиграла. В начале года она уступила Онс Жабер в первом раунде Australian Open.
Отметим, что Стародубцева в этом сезоне преодолела сито квалификации на всех турнирах Grand Slam, но в основе выиграла только один матч на Уимблдоне.
В следующем раунде Азаренко сразится против Клары Бюрель (№56 WTA).
Ранее во второй раунд пробились Марта Костюк, а также Элина Свитолина и Ангелина Калинина, которые сыграют между собой.
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