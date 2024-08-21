Шовковский готовит Динамо к Зальцбургу, ван Леувен возглавил Металлист 1925
Главные новости за 20 августа на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 20 августа.
1A. ШОВКОВСКИЙ: «РБ Зальцбург постоянно побеждает в чемпионате и играет в ЛЧ»
Наставник «Динамо» дал пресс-конференцию перед матчем квалификации ЛЧ
1B. ВИДЕО. Динамо провело официальную предматчевую тренировку перед игрой ЛЧ
В квалификации Лиги чемпионов киевляне в Люблине сыграют с РБ Зальцбург
2. День Q4 ЛЧ. Загребское Динамо разгромило Карабах, победы Лилля и Буде-Глимт
Вечером 20 августа состоялись первые матчи 4-го раунда квалификации
3. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера возглавил Металлист 1925
Патрик ван Леувен возвращается в украинский футбол
4A. Кто получил награду? Назван лучший игрок сезона АПЛ по версии PFA
Полузащитник Манчестер Сити Фил Фоден назван лучшим футболистом АПЛ
4B. В PFA определили символическую сборную минувшего сезона АПЛ
В число 11 лучших футболистов вошли 5 игроков Арсенала и 4 из Ман Сити
5. Кадровые проблемы у РБ Зальцбург. Семь футболистов не сыграют с Динамо
Команды проведут поединок квалификации ЛЧ в польском городе Люблин
6. Лехии он не подошел. Динамо собирается распрощаться с молодым защитником
Антон Боль в летнее межсезонье может покинуть киевский клуб
7A. ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ расторг контракт с бывшим топ-форвардом Металлиста
Максим Прядун получил статус свободного агента
7B. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия расторгла контракт с экс-лидером Черноморца
Артур Авагимян покинул клуб на правах свободного агента
8A. В Ворсклу вернулись два балканца. Один из них – самый ценный игрок клуба
Таулант Сефери и Эннур Тотре уже тренируются с полтавчанами
8B. ВИДЕО. С первого касания! Украинец отметился спасительным голом в Англии
Тимур Тутеров поразил ворота «Ньюкасла U-21» за «Сандерленд U-21»
9. Игры Свитолиной и Костюк с топами, титул Синнера, большая победа Монфиса
Подводим итоги еще одной теннисной недели
10A. Батагов и еще семь топ-продаж в истории Зари. Где они сейчас?
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10B. Клопп возвращается в Боруссию Дортмунд. Что об этом известно?
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