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Другие новости
21 августа 2024, 10:55 | Обновлено 21 августа 2024, 11:12
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Шовковский готовит Динамо к Зальцбургу, ван Леувен возглавил Металлист 1925

Главные новости за 20 августа на Sport.ua

21 августа 2024, 10:55 | Обновлено 21 августа 2024, 11:12
400
0
Шовковский готовит Динамо к Зальцбургу, ван Леувен возглавил Металлист 1925
ФК Динамо

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 20 августа.

1A. ШОВКОВСКИЙ: «РБ Зальцбург постоянно побеждает в чемпионате и играет в ЛЧ»
Наставник «Динамо» дал пресс-конференцию перед матчем квалификации ЛЧ

1B. ВИДЕО. Динамо провело официальную предматчевую тренировку перед игрой ЛЧ
В квалификации Лиги чемпионов киевляне в Люблине сыграют с РБ Зальцбург

2. День Q4 ЛЧ. Загребское Динамо разгромило Карабах, победы Лилля и Буде-Глимт
Вечером 20 августа состоялись первые матчи 4-го раунда квалификации

3. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера возглавил Металлист 1925
Патрик ван Леувен возвращается в украинский футбол

4A. Кто получил награду? Назван лучший игрок сезона АПЛ по версии PFA
Полузащитник Манчестер Сити Фил Фоден назван лучшим футболистом АПЛ

4B. В PFA определили символическую сборную минувшего сезона АПЛ
В число 11 лучших футболистов вошли 5 игроков Арсенала и 4 из Ман Сити

5. Кадровые проблемы у РБ Зальцбург. Семь футболистов не сыграют с Динамо
Команды проведут поединок квалификации ЛЧ в польском городе Люблин

6. Лехии он не подошел. Динамо собирается распрощаться с молодым защитником
Антон Боль в летнее межсезонье может покинуть киевский клуб

7A. ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ расторг контракт с бывшим топ-форвардом Металлиста
Максим Прядун получил статус свободного агента

7B. ОФИЦИАЛЬНО. Александрия расторгла контракт с экс-лидером Черноморца
Артур Авагимян покинул клуб на правах свободного агента

8A. В Ворсклу вернулись два балканца. Один из них – самый ценный игрок клуба
Таулант Сефери и Эннур Тотре уже тренируются с полтавчанами

8B. ВИДЕО. С первого касания! Украинец отметился спасительным голом в Англии
Тимур Тутеров поразил ворота «Ньюкасла U-21» за «Сандерленд U-21»

9. Игры Свитолиной и Костюк с топами, титул Синнера, большая победа Монфиса
Подводим итоги еще одной теннисной недели

10A. Батагов и еще семь топ-продаж в истории Зари. Где они сейчас?
Вспоминаем футболистов, которых луганскому клубу удалось продать выгоднее всего

10B. Клопп возвращается в Боруссию Дортмунд. Что об этом известно?
Немецкий тренер снова будет руководить черно-желтыми, правда, совсем недолго

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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