ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера возглавил Металлист 1925

«Металлист 1925» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Патрика ван Леувена. Контракт с 55-летним нидерландским специалистом рассчитан на три года – до лета 2027 года.

«Перед Патриком ван Леувеном стоит четкая задача – возвращение в УПЛ. У него очень большой опыт работы в Украине и Европе. Есть собственный стиль и система, которую, я уверен, он сможет воплотить в нашем клубе. Мы все ждем от мистера ван Леувена побед», – заявил президент «Металлиста 1925» Владимир Носов.

Ранее ван Левуен уже работал в Украине с донецким «Шахтером» и луганской «Зарей». «Металлист 1925» после ухода Виктора Скрипника неудачно начал новый сезон. Харьковчане после двух матчей набрали 1 пункт, а также оказались в центре скандала вокруг возможного договорного матча.