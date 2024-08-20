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Украина. Первая лига
20 августа 2024, 15:22 | Обновлено 20 августа 2024, 15:24
2399
4

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера возглавил Металлист 1925

Патрик ван Леувен возвращается в украинский футбол

20 августа 2024, 15:22 | Обновлено 20 августа 2024, 15:24
2399
4
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера возглавил Металлист 1925
ФК Шахтер. Патрик ван Леувен

«Металлист 1925» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Патрика ван Леувена. Контракт с 55-летним нидерландским специалистом рассчитан на три года – до лета 2027 года.

«Перед Патриком ван Леувеном стоит четкая задача – возвращение в УПЛ. У него очень большой опыт работы в Украине и Европе. Есть собственный стиль и система, которую, я уверен, он сможет воплотить в нашем клубе. Мы все ждем от мистера ван Леувена побед», – заявил президент «Металлиста 1925» Владимир Носов.

Ранее ван Левуен уже работал в Украине с донецким «Шахтером» и луганской «Зарей». «Металлист 1925» после ухода Виктора Скрипника неудачно начал новый сезон. Харьковчане после двух матчей набрали 1 пункт, а также оказались в центре скандала вокруг возможного договорного матча.

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Патрик ван Леувен Металлист 1925 Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Олег Дидух Источник: ФК Металлист 1925
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