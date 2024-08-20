Лехии он не подошел. Динамо собирается распрощаться с молодым защитником
Антон Боль в летнее межсезонье может покинуть киевский клуб
Украинский защитник Антон Боль в ближайшее время может покинуть киевское Динамо.
Динамо готово расстаться с 21-летним футболистом. В клубе рассматривают варианты полноценной продажи или аренды игрока, информирует Футбол 24.
Антон мог продолжить карьеру в Заре, Черноморце или Рухе. Однако футболист отклонил эти предложения, поскольку намерен выступать за границей.
Сейчас Боль находится в Польше, где у него был вариант с Лехией, однако защитник не подошел клубу из Гданська.
Воспитанник Динамо Антон Боль летом 2023 года перешел на правах аренды в Зарю, за которую в минувшем сезоне сыграл 12 матчей (8 в УПЛ и 4 в еврокубках).
Контракт футболиста с Динамо действует до 30 июня 2026 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 300 тысяч евро.
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