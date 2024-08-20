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  4. Лехии он не подошел. Динамо собирается распрощаться с молодым защитником
Украина. Премьер лига
20 августа 2024, 22:59 | Обновлено 20 августа 2024, 23:11
1906
1

Лехии он не подошел. Динамо собирается распрощаться с молодым защитником

Антон Боль в летнее межсезонье может покинуть киевский клуб

20 августа 2024, 22:59 | Обновлено 20 августа 2024, 23:11
1906
1
Лехии он не подошел. Динамо собирается распрощаться с молодым защитником
ФК Динамо. Антон Боль

Украинский защитник Антон Боль в ближайшее время может покинуть киевское Динамо.

Динамо готово расстаться с 21-летним футболистом. В клубе рассматривают варианты полноценной продажи или аренды игрока, информирует Футбол 24.

Антон мог продолжить карьеру в Заре, Черноморце или Рухе. Однако футболист отклонил эти предложения, поскольку намерен выступать за границей.

Сейчас Боль находится в Польше, где у него был вариант с Лехией, однако защитник не подошел клубу из Гданська.

Воспитанник Динамо Антон Боль летом 2023 года перешел на правах аренды в Зарю, за которую в минувшем сезоне сыграл 12 матчей (8 в УПЛ и 4 в еврокубках).

Контракт футболиста с Динамо действует до 30 июня 2026 года. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 300 тысяч евро.

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Антон Боль Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Лехия Гданьск
Николай Степанов Источник: Футбол 24
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Gargantua81
пример того, как человек не смог перейти из детского во взрослый футбол.
светлая голова, хорошая антропометрия, поставленная техника... но совершенно не способен вести силовую борьбу
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