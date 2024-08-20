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Лига чемпионов
20 августа 2024, 23:23 | Обновлено 20 августа 2024, 23:41
1476
0

Кадровые проблемы у РБ Зальцбург. Семь футболистов не сыграют с Динамо

Команды проведут поединок квалификации ЛЧ в польском городе Люблин

20 августа 2024, 23:23 | Обновлено 20 августа 2024, 23:41
1476
0
Кадровые проблемы у РБ Зальцбург. Семь футболистов не сыграют с Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. РБ Зальцбург

21 августа в 22:00 пройдет первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором сыграют «Динамо» Киев и австрийский «РБ Зальцбург».

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«РБ Зальцбург» столкнулся с кадровыми проблемами накануне матча. В составе австрийского клуба не смогут сыграть 7 футболистов.

Травмированы 7 игроков «РБ Зальцбург»: защитники Хендри Бланк, Дауда Гиндо, Леандро Моргалла, полузащитники Дийон Камери, Такуму Кавамура, нападающие Фернандо дос Сантос Педро, Карим Конате.

Команды проведут поединок в польском городе Люблин на Арене Люблин. Ответная игра запланирована на 27 августа в австрийском Зальцбурге.

В Лиге чемпионов Динамо прошло сербский Партизан (6:2 и 3:0) и шотландский Рейнджерс (1:1 и 2:0). РБ Зальцбург в Q3 Лиги чемпионов одолел нидерландский Твенте (2:1 и 3:3).

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Динамо Киев РБ Зальцбург Лига чемпионов Динамо - РБ Зальцбург травма Фернандо дос Сантос Педро
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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