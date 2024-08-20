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Украина. Премьер лига
20 августа 2024, 19:14 |
1069
0

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ расторг контракт с бывшим топ-форвардом Металлиста

Максим Прядун получил статус свободного агента

20 августа 2024, 19:14 |
1069
0
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ расторг контракт с бывшим топ-форвардом Металлиста
fc-lnz.com. Максим Прядун

Черкасский ЛНЗ объявил о завершении сотрудничества с 27-летним центрфорвардом Максимом Прядуном.

Нападающий провел в ЛНЗ один год, перейдя летом 2023-го на правах свободного агента из «Металлиста», где в сезоне-2022/23 ему посчастливилось стать лучшим бомбардиром команды в УПЛ (9 голов в 28 матчах).

За ЛНЗ Прядун сыграл 813 минут в 21 поединке и отличился 3 забитыми мячами.

Накануне сообщалось, что очередным новичком ЛНЗ в ближайшее время должен стать хавбек «Шахтера» Дмитрий Топалов, играющий в настоящий момент на правах аренды за «Колос».

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Алексей Сливченко Источник: ФК ЛНЗ
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