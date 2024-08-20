ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ расторг контракт с бывшим топ-форвардом Металлиста

Черкасский ЛНЗ объявил о завершении сотрудничества с 27-летним центрфорвардом Максимом Прядуном.

Нападающий провел в ЛНЗ один год, перейдя летом 2023-го на правах свободного агента из «Металлиста», где в сезоне-2022/23 ему посчастливилось стать лучшим бомбардиром команды в УПЛ (9 голов в 28 матчах).

За ЛНЗ Прядун сыграл 813 минут в 21 поединке и отличился 3 забитыми мячами.

Накануне сообщалось, что очередным новичком ЛНЗ в ближайшее время должен стать хавбек «Шахтера» Дмитрий Топалов, играющий в настоящий момент на правах аренды за «Колос».