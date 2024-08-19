Источник: вингер Шахтера дал согласие перейти из Колоса в ЛНЗ
Дмитрий Топалов выступает в «Колосе» на правах аренды из донецкого клуба
Левый вингер Дмитрий Топалов, чей контракт принадлежит донецкому Шахтеру, вероятнее всего сменит команду.
26-летний футболист завершит свою аренду в Колосе из Ковалевки и перейдет в черкасский ЛНЗ, другой клуб УПЛ.
ЛНС заинтересован в аренде вингера, черкасский клуб еще не завершил свою трансферную кампанию, сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.
Топалов дал согласие на переезд в Черкассы, и переговоры между клубами находится на продвинутой стадии.
За полгода в Колосе Дмитрий сыграл 12 матчей УПЛ в прошлом сезоне и 2 поединка в УПЛ 2024/25, без забитых голов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать украинского вингера
Приход Эдуардо Герреро мог бы разрушить атмосферу внутри коллектива