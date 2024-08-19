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Украина. Премьер лига
19 августа 2024, 20:07 | Обновлено 19 августа 2024, 21:14
587
0

Источник: вингер Шахтера дал согласие перейти из Колоса в ЛНЗ

Дмитрий Топалов выступает в «Колосе» на правах аренды из донецкого клуба

19 августа 2024, 20:07 | Обновлено 19 августа 2024, 21:14
587
0
Источник: вингер Шахтера дал согласие перейти из Колоса в ЛНЗ
ФК Колос. Дмитрий Топалов

Левый вингер Дмитрий Топалов, чей контракт принадлежит донецкому Шахтеру, вероятнее всего сменит команду.

26-летний футболист завершит свою аренду в Колосе из Ковалевки и перейдет в черкасский ЛНЗ, другой клуб УПЛ.

ЛНС заинтересован в аренде вингера, черкасский клуб еще не завершил свою трансферную кампанию, сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.

Топалов дал согласие на переезд в Черкассы, и переговоры между клубами находится на продвинутой стадии.

За полгода в Колосе Дмитрий сыграл 12 матчей УПЛ в прошлом сезоне и 2 поединка в УПЛ 2024/25, без забитых голов.

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Николай Степанов Источник: Игорь Бурбас
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