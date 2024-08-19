Источник: вингер Шахтера дал согласие перейти из Колоса в ЛНЗ

Левый вингер Дмитрий Топалов, чей контракт принадлежит донецкому Шахтеру, вероятнее всего сменит команду.

26-летний футболист завершит свою аренду в Колосе из Ковалевки и перейдет в черкасский ЛНЗ, другой клуб УПЛ.

ЛНС заинтересован в аренде вингера, черкасский клуб еще не завершил свою трансферную кампанию, сообщает футбольный журналист Игорь Бурбас.

Топалов дал согласие на переезд в Черкассы, и переговоры между клубами находится на продвинутой стадии.

За полгода в Колосе Дмитрий сыграл 12 матчей УПЛ в прошлом сезоне и 2 поединка в УПЛ 2024/25, без забитых голов.