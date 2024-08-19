Источник: игрок Шахтера продолжит карьеру в ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ подпишет полузащитника донецкого «Шахтера» Дмитрия Топалова, сообщает украинский журналист Владимир Зверов.

Источник не отмечает, на каких условиях состоится переход.

Напомним, на данный момент Дмитрий Топалов является игроком ковалевского «Колоса». В зимнее межсезонье 2023/24 клуб арендовал футболиста на 1 календарный год.

В прошлом сезоне Дмитрий Топалов провел 17 поединков за «Шахтер» и «Колос», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего хавбека в 700 тысяч евро.