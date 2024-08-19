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Украина. Премьер лига
19 августа 2024, 10:04 |
1993
0

Источник: игрок Шахтера продолжит карьеру в ЛНЗ

Сейчас Дмитрий Топалов защищает цвета «Колоса»

19 августа 2024, 10:04 |
1993
0
Источник: игрок Шахтера продолжит карьеру в ЛНЗ
ФК Шахтер. Дмитрий Топалов

Черкасский ЛНЗ подпишет полузащитника донецкого «Шахтера» Дмитрия Топалова, сообщает украинский журналист Владимир Зверов.

Источник не отмечает, на каких условиях состоится переход.

Напомним, на данный момент Дмитрий Топалов является игроком ковалевского «Колоса». В зимнее межсезонье 2023/24 клуб арендовал футболиста на 1 календарный год.

В прошлом сезоне Дмитрий Топалов провел 17 поединков за «Шахтер» и «Колос», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего хавбека в 700 тысяч евро.

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Дмитрий Топалов Колос Ковалевка Шахтер Донецк ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ аренда игрока Владимир Зверов
Дмитро Вербинський Источник: Профутбол Digital
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