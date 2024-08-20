20 августа состоялся матч 2-го тура чемпионата Англии U-21 сезона 2024/25 между командами «Ньюкасл U-21» и «Сандерленд U-21».

18-летний украинский форвард «черных котов» Тимур Тутеров начал поединок на скамейке запасных.

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Украинец появился на поле на 86-й минуте, а на 87-й отметился спасительным голом и установил финальный счет в игре – 1:1. Украинец отличился с первого касания в матче.

Для Тутерова это первый гол в сезоне 2024/25. В прошлом сезоне за молодежную команду «черных котов» украинец провел 13 матчей и забил три гола.

ВИДЕО. С первого касания! Украинец отметился спасительным голом в Англии