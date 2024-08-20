День Q4 ЛЧ. Загребское Динамо разгромило Карабах, победы Лилля и Буде-Глимт
Вечером 20 августа состоялись первые матчи 4-го раунда квалификации
Вечером 20 августа состоялись первые матчи 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги чемпионов 2024/25.
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Загребское Динамо разгромило Карабах из Азербайджана (3:0) и сделало огромный шаг навстречу основному раунду ЛЧ.
Хороший гандикап получил французский Лилль перед ответной игрой, победив пражскую Славию (2:0).
Норвежский Буде-Глимт дома нанес поражение Црвене Звезде из Сербии (2:1).
Первые матчи Q4 ЛЧ в остальных парах, включая матч Динамо – РБ Зальцбург, пройдут 21 августа, а ответные поединки запланированы на 27 и 28 августа.
Команды, которые выиграют противостояние Q4 ЛЧ, попадут в основной раунд Лиги чемпионов. Команды, которые проиграют, осенью будут играть в основном раунде Лиге Европы.
Лига чемпионов 2024/25
4-й раунд квалификации (Q4)
Первые матчи, 20 августа
Динамо Загреб (Хорватия) – Карабах (Азербайджан) – 3:0
Голы: Пьяца, 29, Куленович, 75, 80
Буде-Глимт (Норвегия) – Црвена Звезда (Сербия) – 2:1
Голы: Бьортуфт, 52, Маатта, 62 – Мимович, 75
Лилль (Франция) – Славия (Прага) – 2:0
Голы: Дэвид, 52, Жегрова, 77
Все результаты и пары Q4 Лиги чемпионов
Фотогалерея: Динамо Загреб – Карабах
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