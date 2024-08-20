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Лига чемпионов Квалификация
Динамо Загреб
20.08.2024 22:00 – FT 3 : 0
Карабах
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Лига чемпионов
20 августа 2024, 23:59 | Обновлено 21 августа 2024, 00:25
83
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День Q4 ЛЧ. Загребское Динамо разгромило Карабах, победы Лилля и Буде-Глимт

Вечером 20 августа состоялись первые матчи 4-го раунда квалификации

20 августа 2024, 23:59 | Обновлено 21 августа 2024, 00:25
83
1
День Q4 ЛЧ. Загребское Динамо разгромило Карабах, победы Лилля и Буде-Глимт
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо Загреб

Вечером 20 августа состоялись первые матчи 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги чемпионов 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Загребское Динамо разгромило Карабах из Азербайджана (3:0) и сделало огромный шаг навстречу основному раунду ЛЧ.

Хороший гандикап получил французский Лилль перед ответной игрой, победив пражскую Славию (2:0).

Норвежский Буде-Глимт дома нанес поражение Црвене Звезде из Сербии (2:1).

Первые матчи Q4 ЛЧ в остальных парах, включая матч Динамо – РБ Зальцбург, пройдут 21 августа, а ответные поединки запланированы на 27 и 28 августа.

Команды, которые выиграют противостояние Q4 ЛЧ, попадут в основной раунд Лиги чемпионов. Команды, которые проиграют, осенью будут играть в основном раунде Лиге Европы.

Лига чемпионов 2024/25

4-й раунд квалификации (Q4)

Первые матчи, 20 августа

Динамо Загреб (Хорватия) – Карабах (Азербайджан) – 3:0

Голы: Пьяца, 29, Куленович, 75, 80

Буде-Глимт (Норвегия) Црвена Звезда (Сербия) – 2:1

Голы: Бьортуфт, 52, Маатта, 62 – Мимович, 75

Лилль (Франция) – Славия (Прага) – 2:0

Голы: Дэвид, 52, Жегрова, 77

Все результаты и пары Q4 Лиги чемпионов

Фотогалерея: Динамо Загреб – Карабах

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Стюард #11
Ред стар сосет - и это заеб...сь)
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