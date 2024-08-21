Лилль – Славия Прага – 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор первого матча 4-го раунда квалификации
Вечером 20 августа состоялись первые матчи 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги чемпионов 2024/25.
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Хороший гандикап получил французский Лилль перед ответной игрой, победив пражскую Славию (2:0).
Голы у хозяев поля забили Джонатан Дэвид и Эдон Жегрова.
Лига чемпионов 2024/25
4-й раунд квалификации (Q4). Первые матчи, 20 августа
Лилль (Франция) – Славия Прага (Чехия) – 2:0
Голы: Дэвид, 52, Жегрова, 77
Видео голов и обзор матча
События матча
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