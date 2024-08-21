Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лилль – Славия Прага – 2:0. Видео голов и обзор матча
Лига чемпионов Квалификация
Лилль
20.08.2024 22:00 – FT 2 : 0
Славия Прага
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
21 августа 2024, 04:19 | Обновлено 21 августа 2024, 04:24
37
0

Лилль – Славия Прага – 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 4-го раунда квалификации

21 августа 2024, 04:19 | Обновлено 21 августа 2024, 04:24
37
0
Лилль – Славия Прага – 2:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдон Жегрова

Вечером 20 августа состоялись первые матчи 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги чемпионов 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хороший гандикап получил французский Лилль перед ответной игрой, победив пражскую Славию (2:0).

Голы у хозяев поля забили Джонатан Дэвид и Эдон Жегрова.

Лига чемпионов 2024/25

4-й раунд квалификации (Q4). Первые матчи, 20 августа

Лилль (Франция) – Славия Прага (Чехия) – 2:0

Голы: Дэвид, 52, Жегрова, 77

Видео голов и обзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Эдон Жегрова (Лилль).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Дэвид (Лилль).
По теме:
ВИДЕО. Раньше было лучше? В Лиге чемпионов изменился гимн
Буде-Глимт – Црвена Звезда – 2:1. Видео голов и обзор матча
Динамо Загреб – Карабах – 3:0. Дубль Куленовича. Видео голов и обзор
Лилль Славия Прага Лига чемпионов Джонатан Дэвид Эдон Жегрова видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Альтернатива Мудрику? Игрока Динамо впервые вызовут в сборную Украины
Футбол | 20 августа 2024, 07:05 14
Альтернатива Мудрику? Игрока Динамо впервые вызовут в сборную Украины
Альтернатива Мудрику? Игрока Динамо впервые вызовут в сборную Украины

Владислав Кабаев будет вызван в главную команду страны

В PFA определили символическую сборную минувшего сезона АПЛ
Футбол | 21 августа 2024, 01:40 0
В PFA определили символическую сборную минувшего сезона АПЛ
В PFA определили символическую сборную минувшего сезона АПЛ

В число 11 лучших футболистов вошли 5 игроков Арсенала и 4 из Ман Сити

Соболева проиграла стартовый матч в квалификации US Open
Теннис | 20.08.2024, 22:32
Соболева проиграла стартовый матч в квалификации US Open
Соболева проиграла стартовый матч в квалификации US Open
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – РБ Зальцбург
Футбол | 20.08.2024, 20:55
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – РБ Зальцбург
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – РБ Зальцбург
Один из владельцев Динамо проголосовал против запрета русской церкви
Война | 20.08.2024, 14:52
Один из владельцев Динамо проголосовал против запрета русской церкви
Один из владельцев Динамо проголосовал против запрета русской церкви
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный Леннокс Льюис ответил, как бы завершился его бой с Фьюри
Легендарный Леннокс Льюис ответил, как бы завершился его бой с Фьюри
20.08.2024, 07:26 2
Бокс
Главный тренер Левого Берега прокомментировал скандальный гол Шахтера
Главный тренер Левого Берега прокомментировал скандальный гол Шахтера
19.08.2024, 02:17 5
Футбол
Известна заявка Динамо на матч ЛЧ с Зальцбургом. Дозаявлен новичок
Известна заявка Динамо на матч ЛЧ с Зальцбургом. Дозаявлен новичок
19.08.2024, 11:36 19
Футбол
Безумная сумма. Джейк Пол назвал свой гонорар за бой с Майком Тайсоном
Безумная сумма. Джейк Пол назвал свой гонорар за бой с Майком Тайсоном
19.08.2024, 14:30 2
Бокс
Известно, сколько запросило Динамо за Шапаренко. Претендент сразу отказался
Известно, сколько запросило Динамо за Шапаренко. Претендент сразу отказался
20.08.2024, 10:25 19
Футбол
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Цинциннати
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Цинциннати
19.08.2024, 23:23 2
Теннис
«Ему надо забыть». В Италии вынесли вердикт Довбику после дебюта за Рому
«Ему надо забыть». В Италии вынесли вердикт Довбику после дебюта за Рому
19.08.2024, 11:20 10
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
Турнирная таблица УПЛ. Уникальная плотность: 7 команд набрали по 6 очков
19.08.2024, 06:23 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем