Клопп возвращается в Боруссию Дортмунд. Что об этом известно?

По завершении клубного сезона-2023/24 57-летний немецкий специалист Юрген Клопп, как и обещал ранее, покинул пост главного тренера Ливерпуля. Красным авторитетный наставник отдал восемь с половиной лет своей карьеры и жизни, в течение которых выиграл вместе с командой множество турниров: Лигу чемпионов, английскую Премьер-лигу, клубный чемпионат мира ФИФА, Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии, а также два Кубка английской лиги.

После ухода из Ливерпуля Клопп дал понять, что в ближайшее время не собирается возвращаться к активной работе в профессиональном футболе. Он хочет сфокусироваться на отдыхе, чтобы попробовать «разгрузиться» и, возможно, вновь почувствовать тягу к ежедневной работе, необходимость добиваться чего-то нового и реализовывать очередные новаторские идеи на футбольном поле.

Именно по этой причине нынешним летом никому из топ-клубов Европы, которые подыскивали себе новых наставников, так и не удалось соблазнить Клоппа. Даже Федерации футбола США, боссы которой видели Юргена № 1 в своем списке претендентов на должность главного тренера национальной сборной страны, не посчастливилось уговорить немца вернуться к тренерскому ремеслу, хотя на уровне международных матчей работы у Клоппа было бы, мягко говоря, совсем немного и он смог бы пристойно отдохнуть.

Впрочем, уже в самое ближайшее время, как стало известно, Клопп все-таки вернется в большой футбол. Он снова станет главным тренером дортмундской Боруссии!

А как же Нури Шахин, который сейчас выполняет функции наставника черно-желтых, спросите вы? Позициям 35-летнего турка в Боруссии ничего не грозит, и он продолжит выполнять свой контракт с дортмундцами, рассчитанный до лета 2027 года.

Все дело в том, что Клопп станет главным тренером Боруссии только на один матч, который будет носить статус выставочного. Игра состоится 7 сентября на легендарном Сигнал Идуна Парк и будет посвящена прощанию с футболом двух выдающихся футболистов Боруссии недавнего прошлого – Лукаша Пищека и Якуба Блащиковски. Оба польских игрока являлись важнейшими фигурами в составе Боруссии времен, когда черно-желтых возглавлял Юрген Клопп.

Пищек играл за Боруссию с лета 2010-го по лето 2021-го. На его счету 382 официальных матча за дортмундцев, 19 забитых мячей и 64 результативные передачи. Непосредственно под руководством Клоппа Лукаш провел 191 поединок (9 голов, 38 ассистов) – больше, чем будучи подопечным любого другого наставника в его карьере.

Якуб Блащиковски отыграл за Боруссию восемь сезонов – с 2008-го по 2015-й (затем он ушел на год в аренду в Фиорентину, а в 2016-м окончательно покинул стан черно-желтых, будучи проданным в Вольфсбург за 5 миллионов евро). На его счету 253 официальных матча в футболке дортмундцев, в которых он отличился 32 забитыми мячами и 52 результативными передачами. Подавляющее большинство всех поединков за Боруссию (если точнее, то 226) Блащиковски отыграл под руководством Юргена Клоппа.

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И Пищек, и Блащиковски выиграли с Боруссией по два чемпионских титула в Германии, а еще в активе Лукаша три Кубка и три Суперкубка страны, а вот Якуб может похвалиться одним выигранным Кубком и двумя Суперкубками, зато Блащиковски один раз признавался фанатами дортмундцев лучшим игроком сезона в команде.

Блащиковски официально завершил карьеру летом минувшего года в составе краковской Вислы в возрасте 37 лет. А Пищек повесил бутсы на гвоздь по завершении сезона-2023/24 в рядах команды Гочалковице-Здруй, когда ему исполнилось уже 39. Примечательно, что Лукаш уже даже успел вернуться в Боруссию, где с лета нынешнего года исполняет обязанности одного из помощников Нури Шахина.

И вот накануне на официальных страницах Боруссии Дортмунд в социальных сетях появился ролик, на котором Пищек по видеосвязи звонит Блащиковски, после чего спрашивает экс-партнера по команде: "Коллега, у нас прощальная игра, ты знаешь об этом? Нам нужен тренер, и у меня есть идея, мы позвоним отставному тренеру".

Затем в кадре появляется Клопп в черных солнцезащитных очках и говорит Пищеку: "Наконец-то ты сыграешь свою прощальную игру. О, Боже. И ты хочешь тренироваться, ты что сумасшедший?".

После этого у Клоппа спросили, будет ли он тренировать одну или обе команды, которые будут принимать участие в прощальном поединке Пищека и Блащиковски, на что легенда тренерского цеха Боруссии ответил с присущей ему долей юмора: "Мне все равно. Я делаю это так же, как и раньше, начинаю думать об этом за пять минут".

Видео заканчивается фразой "Kloppo ist dabei", что переводится как "Клоппо здесь", подтверждая участие Клоппа в прощальном матче звезд Дортмунда.

Что ж, пускай пока о серьезном возвращении Клоппа к делу речь не идет, однако болельщикам дортмундской Боруссии уже в начале сентября посчастливится снова увидеть Юргена у "бровки" футбольного поля. Это будет действительно особенный момент не только для Пищека и Блащиковски – ключевых героев выставочного поединка, – но и, безусловно, для самого Клоппа. Ведь именно в Боруссии этот специалист заявил о себе во весь голос сперва в масштабах немецкого, а вскоре и в масштабах всего европейского клубного футбола. Успехи в Дортмунде позволили Юргену получить приглашение от Ливерпуля, где тренер окончательно вошел в пантеон великих наставников современности.

Жаль только, что в сезоне-2024/25 мы вряд ли увидим Клоппа на тренерской скамейке в том или ином клубе, однако всем почитателям таланта Юргена важно не упустить этот шанс увидеть своего кумира в деле. И не сомневайтесь: несмотря на товарищеский статус матча, Клопп будет привычно эмоционален и требователен, а спустя пару минут после финального свистка он опять будет покорять журналистов и болельщиков своей белоснежной искренней улыбкой. Уж такой он есть, этот герр Юрген.

Текст: meta.ua/sport