Старт АПЛ, победы МЮ, ПСЖ, Баварии, Шепелев может уйти, Любенович передумал

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 16 августа.

1. Стартовал сезон АПЛ. Поздний гол Зиркзе принес победу МЮ над Фулхэмом

Чемпионат Англии начался матчем на стадионе «Олд Траффорд»

2A. Мюллер и Кейн. Бавария в Кубке разгромила команду Второй Бундеслиги

Четыре мяча побывало в воротах команды Ульм

2B. ПСЖ разгромил Гавр на старте Лиги 1. За 10 минут до конца была ничья

В концовке матча парижане отгрузили соперникам три мяча

3A. Результат важнее игры. Черноморец минимально одолел Колос

Команда Бабича впервые забила и набрала очки в новом сезоне

3B. Разбудила тревога. Ворскла в Полтаве переиграла Оболонь

Команда Долганского начала игру неуверенно, но вовремя собралась с мыслями

3C. ИВАЩЕНКО: «Вся Украина сейчас смеется. Чистый гол отменили»

Главный тренер Оболони ответил на вопросы после матча с Ворсклой

4. Дубль Якубы и дебют Царенко. За Лехию из Гданська сыграли 5 украинцев

Арендованный у Динамо хавбек Антон Царенко дебютировал за Лехию

5A. Шовковскому он не нужен? Опытный хавбек может покинуть Динамо

Полузащитник Владимир Шепелев находится в системе Динамо с 2010 года

5B. Передумал. Любенович решил остаться в Минае

Ранее тренер закарпатского клуба подал в отставку

6. Источник: есть подозрения на договорной матч с участием Металлиста 1925

О ситуации рассказал журналист Игорь Бурбас

7A. Победа Монфиса не вдохновила. Свитолина проиграла Соболенко в Цинциннати

Элина уступила третьей ракетке мира в двух сетах

7B. Первая ракетка мира остановила Костюк на большом турнире в Цинциннати

Ига Свёнтек снова обыграла Марту в двух сетах

7C. Монфис сенсационно обыграл Алькараса на Мастерсе в Цинциннати

Муж Элины Свитолиной одолел третью ракетку мира

8. Роглич в погоне за рекордным титулом. Превью Вуэльты-2024

Sport.ua анонсирует старт заключительного Гран тура сезона-2024

9. Наиболее успешные украинские боксеры-любители. Что с ними сейчас?

От Кличко до Хижняка

10. Украинец в топе. Самые скоростные игроки U-21 в АПЛ по каждому амплуа

Интересный список, основанный на статистических данных сезона-2023/24