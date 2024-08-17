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Украина. Премьер лига
17 августа 2024, 11:15 | Обновлено 17 августа 2024, 11:22
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0

Старт АПЛ, победы МЮ, ПСЖ, Баварии, Шепелев может уйти, Любенович передумал

Главные новости за 16 августа на Sport.ua

17 августа 2024, 11:15 | Обновлено 17 августа 2024, 11:22
270
0
Старт АПЛ, победы МЮ, ПСЖ, Баварии, Шепелев может уйти, Любенович передумал
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 16 августа.

1. Стартовал сезон АПЛ. Поздний гол Зиркзе принес победу МЮ над Фулхэмом
Чемпионат Англии начался матчем на стадионе «Олд Траффорд»

2A. Мюллер и Кейн. Бавария в Кубке разгромила команду Второй Бундеслиги
Четыре мяча побывало в воротах команды Ульм

2B. ПСЖ разгромил Гавр на старте Лиги 1. За 10 минут до конца была ничья
В концовке матча парижане отгрузили соперникам три мяча

3A. Результат важнее игры. Черноморец минимально одолел Колос
Команда Бабича впервые забила и набрала очки в новом сезоне

3B. Разбудила тревога. Ворскла в Полтаве переиграла Оболонь
Команда Долганского начала игру неуверенно, но вовремя собралась с мыслями

3C. ИВАЩЕНКО: «Вся Украина сейчас смеется. Чистый гол отменили»
Главный тренер Оболони ответил на вопросы после матча с Ворсклой

4. Дубль Якубы и дебют Царенко. За Лехию из Гданська сыграли 5 украинцев
Арендованный у Динамо хавбек Антон Царенко дебютировал за Лехию

5A. Шовковскому он не нужен? Опытный хавбек может покинуть Динамо
Полузащитник Владимир Шепелев находится в системе Динамо с 2010 года

5B. Передумал. Любенович решил остаться в Минае
Ранее тренер закарпатского клуба подал в отставку

6. Источник: есть подозрения на договорной матч с участием Металлиста 1925
О ситуации рассказал журналист Игорь Бурбас

7A. Победа Монфиса не вдохновила. Свитолина проиграла Соболенко в Цинциннати
Элина уступила третьей ракетке мира в двух сетах

7B. Первая ракетка мира остановила Костюк на большом турнире в Цинциннати
Ига Свёнтек снова обыграла Марту в двух сетах

7C. Монфис сенсационно обыграл Алькараса на Мастерсе в Цинциннати
Муж Элины Свитолиной одолел третью ракетку мира

8. Роглич в погоне за рекордным титулом. Превью Вуэльты-2024
Sport.ua анонсирует старт заключительного Гран тура сезона-2024

9. Наиболее успешные украинские боксеры-любители. Что с ними сейчас?
От Кличко до Хижняка

10. Украинец в топе. Самые скоростные игроки U-21 в АПЛ по каждому амплуа
Интересный список, основанный на статистических данных сезона-2023/24

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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