Старт АПЛ, победы МЮ, ПСЖ, Баварии, Шепелев может уйти, Любенович передумал
Главные новости за 16 августа на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 16 августа.
1. Стартовал сезон АПЛ. Поздний гол Зиркзе принес победу МЮ над Фулхэмом
Чемпионат Англии начался матчем на стадионе «Олд Траффорд»
2A. Мюллер и Кейн. Бавария в Кубке разгромила команду Второй Бундеслиги
Четыре мяча побывало в воротах команды Ульм
2B. ПСЖ разгромил Гавр на старте Лиги 1. За 10 минут до конца была ничья
В концовке матча парижане отгрузили соперникам три мяча
3A. Результат важнее игры. Черноморец минимально одолел Колос
Команда Бабича впервые забила и набрала очки в новом сезоне
3B. Разбудила тревога. Ворскла в Полтаве переиграла Оболонь
Команда Долганского начала игру неуверенно, но вовремя собралась с мыслями
3C. ИВАЩЕНКО: «Вся Украина сейчас смеется. Чистый гол отменили»
Главный тренер Оболони ответил на вопросы после матча с Ворсклой
4. Дубль Якубы и дебют Царенко. За Лехию из Гданська сыграли 5 украинцев
Арендованный у Динамо хавбек Антон Царенко дебютировал за Лехию
5A. Шовковскому он не нужен? Опытный хавбек может покинуть Динамо
Полузащитник Владимир Шепелев находится в системе Динамо с 2010 года
5B. Передумал. Любенович решил остаться в Минае
Ранее тренер закарпатского клуба подал в отставку
6. Источник: есть подозрения на договорной матч с участием Металлиста 1925
О ситуации рассказал журналист Игорь Бурбас
7A. Победа Монфиса не вдохновила. Свитолина проиграла Соболенко в Цинциннати
Элина уступила третьей ракетке мира в двух сетах
7B. Первая ракетка мира остановила Костюк на большом турнире в Цинциннати
Ига Свёнтек снова обыграла Марту в двух сетах
7C. Монфис сенсационно обыграл Алькараса на Мастерсе в Цинциннати
Муж Элины Свитолиной одолел третью ракетку мира
8. Роглич в погоне за рекордным титулом. Превью Вуэльты-2024
Sport.ua анонсирует старт заключительного Гран тура сезона-2024
9. Наиболее успешные украинские боксеры-любители. Что с ними сейчас?
От Кличко до Хижняка
10. Украинец в топе. Самые скоростные игроки U-21 в АПЛ по каждому амплуа
Интересный список, основанный на статистических данных сезона-2023/24
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