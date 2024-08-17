ПСЖ разгромил Гавр на старте Лиги 1. За 10 минут до конца была ничья
В концовке матча парижане отгрузили соперникам три мяча
В пятницу, 16 августа, стартовал новый сезон в французской Лиге 1.
В матче-открытии встретились «Гавр» и чемпион Франции – «ПСЖ».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Парижской команде пришлось понервничать. За 10 минут до конца счет был ничейным (1:1).
А вот в концовке матча парижане отгрузили соперникам три мяча и выиграли матч со счетом 4:1.
У победителей отличились: Ли Кан Ин, Усман Дембеле, Брэдли Барколя, Рандал Коло Муани.
Лига 1. 1-й тур, 16 августа
Гавр – ПСЖ – 1:4
Голы: Льорис, 48 – Ли Кан Ин, 3, Дембеле, 85, Барколя, 86, Коло Муани, 90 (пен)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Партизан Белград проиграл Лугано в матчевом противостоянии Q3 ЛЕ 2024/25
Украинку ждет встреча с Соболенко