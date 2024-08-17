ПСЖ разгромил Гавр на старте Лиги 1. За 10 минут до конца была ничья

В пятницу, 16 августа, стартовал новый сезон в французской Лиге 1.

В матче-открытии встретились «Гавр» и чемпион Франции – «ПСЖ».

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Парижской команде пришлось понервничать. За 10 минут до конца счет был ничейным (1:1).

А вот в концовке матча парижане отгрузили соперникам три мяча и выиграли матч со счетом 4:1.

У победителей отличились: Ли Кан Ин, Усман Дембеле, Брэдли Барколя, Рандал Коло Муани.

Лига 1. 1-й тур, 16 августа

Гавр – ПСЖ – 1:4

Голы: Льорис, 48 – Ли Кан Ин, 3, Дембеле, 85, Барколя, 86, Коло Муани, 90 (пен)