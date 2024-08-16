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Чемпионат Франции
Гавр
16.08.2024 21:45 - : -
ПСЖ
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Франция
16 августа 2024, 03:13 | Обновлено 16 августа 2024, 03:21
9
0

Гавр – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 16 августа в 21:45 по Киеву

16 августа 2024, 03:13 | Обновлено 16 августа 2024, 03:21
9
0
Гавр – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

16 августа на «Стад Океан» пройдет матч 1-го тура Лиги 1 Франции, в котором «Гавр» встретится с «ПСЖ». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Гавр

Команда в 2023-м году смогла выиграть первое место в Лиге 2. Вернувшись таким образом в элитный дивизион Франции, небесные и темно-синие взяли только 32 очка в 34 матчах, но все равно смогли финишировать 15-м, над Клермон Фут, Лорьяном и Мецом - последних двух обошли на одну победу, 3 балла. Но после этого ушел автор всех этих успехов, Лука Элснер - он ушел на повышение в более статусный, да и богатый, Реймс. Его сменил Дидье Дигар, в прошлом футболист клуба, а сейчас это начинающий тренер, что до этого работал только в структурах Ниццы, но не главным наставником. В товарищеских, летних поединках были не лучшие результатом, но, с другой стороны, и проиграли из всех оппонентов только Лорьяну, с остальными беря минимум ничьи.

ПСЖ

Клуб перед началом прошлого сезона пошел на серьезные изменения. После очередной неудачи расстались с рядом возрастных звезд - Месси, Неймаром, Серхио Рамосом. И сделали ставку на Луиса Энрике. Тот смог пройти в плей-офф Лиги чемпионов Барселону, но потом французский гранд без особенных шансов, дважды по 0:1, проиграли дортмундской Боруссии. Луче все-таки сохранил пост, но сейчас у него будет новый вызов: выстроить команду уже без ушедшего лидера и главной звезды, Мбаппе. Долго гадали, кого приобретут вместо Килиана, но только уже в августе была по-настоящему серьезная сделка - дожали Бенфику и забрали у нее за 60 миллионов Рубена Невеша (заодно отправив в Лиссабон Саншеша). Но ни он, ни Пако, защитник из Айнтрахта - явно не прямая замена для ушедшего в мадридский Реал капитана французской сборной. Впрочем, серьезные задачи будут осенью, в Лиге чемпионов, а пока парижане могут экспериментировать.

Статистика личных встреч

С 2000-го года, в 6 официальных матчах кряду, выигрывали парижане. Но в апреле в столице небесные и темно-синие вырвали ничью 3:3.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом, конечно же, гостей. Тут можно ставить на чемпиона при форе -1 гол (коэффициент - 1,74).

Прогноз Sport.ua
Гавр
16 августа 2024 -
21:45
ПСЖ
Фора ПСЖ (-1) 1.74 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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