Германия16 августа 2024, 23:47 | Обновлено 16 августа 2024, 23:56
588
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Мюллер и Кейн. Бавария в Кубке разгромила команду Второй Бундеслиги
Четыре мяча побывало в воротах команды Ульм
16 августа 2024, 23:47 | Обновлено 16 августа 2024, 23:56
588
0
Вечером 16 августа состоялись матчи 1/32 финала Кубка Германии.
Бавария на выезде разгромила команду Ульм (4:0), которая является новичком Второй Бундеслиги.
Четыре мяча побывало в воротах команды хозяев поля.
Голы забили: Томас Мюллер (дубль), Кингсли Коман и Гарри Кейн.
Бавария без проблем вышла в стадию 1/16 финала Кубка ГЕрмании
Кубок Германии
1/32 финала, 16 августа
Ульм – Бавария – 0:4
Голы: Томас Мюллер, 12, 15, Кингсли Коман, 79, Гарри Кейн, 90+3.
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