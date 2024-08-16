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  4. Мюллер и Кейн. Бавария в Кубке разгромила команду Второй Бундеслиги
Германия
16 августа 2024, 23:47 | Обновлено 16 августа 2024, 23:56
588
0

Мюллер и Кейн. Бавария в Кубке разгромила команду Второй Бундеслиги

Четыре мяча побывало в воротах команды Ульм

16 августа 2024, 23:47 | Обновлено 16 августа 2024, 23:56
588
0
Мюллер и Кейн. Бавария в Кубке разгромила команду Второй Бундеслиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер и Гарри Кейн

Вечером 16 августа состоялись матчи 1/32 финала Кубка Германии.

Бавария на выезде разгромила команду Ульм (4:0), которая является новичком Второй Бундеслиги.

Четыре мяча побывало в воротах команды хозяев поля.

Голы забили: Томас Мюллер (дубль), Кингсли Коман и Гарри Кейн.

Бавария без проблем вышла в стадию 1/16 финала Кубка ГЕрмании

Кубок Германии

1/32 финала, 16 августа

Ульм – Бавария – 0:4

Голы: Томас Мюллер, 12, 15, Кингсли Коман, 79, Гарри Кейн, 90+3.

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Кубок Германии по футболу Бавария Томас Мюллер Гарри Кейн Кингсли Коман
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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