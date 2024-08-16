Стартовал сезон АПЛ. Поздний гол Зиркзе принес победу МЮ над Фулхэмом
Чемпионат Англии начался матчем на стадионе «Олд Траффорд»
Вечером 16 августа в Манчестере состоялся стартовый матч 1-го тура Английской Премьер-лиги.
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«Манчестер Юнайтед» встречался с «Фулхэмом» на стадионе «Олд Траффорд».
Поздний гол Джошуа Зиркзе на 87-й минуте принес победу МЮ над Фулхэмом со счетом 1:0.
В минувшем сезоне АПЛ Красные дьяволы заняли 8-е место, а дачники финишировали на 13-й позиции.
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АПЛ. 1-й тур
Манчестер, 16 августа
Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 1:0
Гол: Зиркзе, 87 мин
Манчестер Юнайтед: Онана, Диогу Далот, Мартинес, Магуайр (Эванс, 81), Мазрауи (де Лигт, 81), Майну (Мактоминей, 84), Каземиро, Маунт (Зиркзе, 61), Рэшфорд, Диалло (Гарначо, 61), Бруну Фернандеш.
Фулхэм: Лено, Робинсон, Басси, Диоп, Тете, Лукич (Стэнсфилд, 90+1), Перейра (Рид, 90+1), Ивоби, Смит-Роу (Кэрни, 64), Траоре (Уилсон, 78), Родриго Мунис (Хименес, 78).
Предупреждения: Маунт (18), Басси (25), Магуайр (40), Перейра (70), Кэрни (73).
Видеообзор матча
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