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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
16.08.2024 22:00 – FT 1 : 0
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
16 августа 2024, 23:59 | Обновлено 17 августа 2024, 00:51
452
3

Стартовал сезон АПЛ. Поздний гол Зиркзе принес победу МЮ над Фулхэмом

Чемпионат Англии начался матчем на стадионе «Олд Траффорд»

16 августа 2024, 23:59 | Обновлено 17 августа 2024, 00:51
452
3
Стартовал сезон АПЛ. Поздний гол Зиркзе принес победу МЮ над Фулхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 16 августа в Манчестере состоялся стартовый матч 1-го тура Английской Премьер-лиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Манчестер Юнайтед» встречался с «Фулхэмом» на стадионе «Олд Траффорд».

Поздний гол Джошуа Зиркзе на 87-й минуте принес победу МЮ над Фулхэмом со счетом 1:0.

В минувшем сезоне АПЛ Красные дьяволы заняли 8-е место, а дачники финишировали на 13-й позиции.

Видео голов и лучшие моменты АПЛ – в Telegram на канале 100 минут АПЛ

АПЛ. 1-й тур

Манчестер, 16 августа

Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 1:0

Гол: Зиркзе, 87 мин

Манчестер Юнайтед: Онана, Диогу Далот, Мартинес, Магуайр (Эванс, 81), Мазрауи (де Лигт, 81), Майну (Мактоминей, 84), Каземиро, Маунт (Зиркзе, 61), Рэшфорд, Диалло (Гарначо, 61), Бруну Фернандеш.

Фулхэм: Лено, Робинсон, Басси, Диоп, Тете, Лукич (Стэнсфилд, 90+1), Перейра (Рид, 90+1), Ивоби, Смит-Роу (Кэрни, 64), Траоре (Уилсон, 78), Родриго Мунис (Хименес, 78).

Предупреждения: Маунт (18), Басси (25), Магуайр (40), Перейра (70), Кэрни (73).

Видеообзор матча

Фотогалерея

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Джошуа Зиркзее (Манчестер Юнайтед).
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Манчестер Юнайтед Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Фулхэм Джошуа Зиркзе видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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Стюард #11
Зиркзе как в болонье играл обособленно, так и тут, никто на него особо не играет из-за эгоизма, так шо мю макс 5е место
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-1
Стюард #11
Ну где этот смайлик блевотины? (давно его не вспоминал)
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-1
pol-55
Таки заштовхали в прямому смислі,Фулхем виглядав достойно,а нічия була би справедливою.
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-1
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