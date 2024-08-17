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Англия
17 августа 2024, 03:28 |
32
0

Тен ХАГ: «Нужно было раньше решать исход матча»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о победе над «Фулхэмом»

17 августа 2024, 03:28 |
32
0
Тен ХАГ: «Нужно было раньше решать исход матча»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о победе над «Фулхэмом»:

«Сегодняшний матч показал важность замен. Отлично, что новичок команды, выйдя со скамейки, принес нам победу. Это положительно влияет на командный дух и процесс развития. Это демонстрирует значимость запасных игроков и необходимость их постоянной готовности. Матчи против «Фулхэма» всегда непросты, но мы хорошо прессинговали и оказывали давление на соперника.

Мы создали множество моментов и должны были забить раньше. Мое единственное замечание к команде – нужно было раньше решать исход матча. Мы понимаем важность сохранения своих ворот в неприкосновенности. Два года назад мы были лучшими в АПЛ по количеству «сухих» матчей. Когда у нас будет стабильная оборонительная линия, мы сможем играть с высоким прессингом, а полузащитники и крайние нападающие смогут активнее подключаться к атакам. Без постоянной четверки защитников нарушается порядок и появляются свободные зоны».

Что касается дебюта Зиркзе, то для нападающего крайне важно забивать. Он оказался в нужном месте в нужный момент, чтобы завершить атаку. У него есть потенциал для большего, поэтому ему нужно найти правильный баланс. Мы должны работать с ним над тем, чтобы он чаще оказывался в штрафной площади для завершения атак. Мы хотим, чтобы он стал неотъемлемой частью команды, именно поэтому мы его приобрели».

В стартовом туре АПЛ «МЮ» одержал победу со счетом 1:0 благодаря мячу Джошуа Зиркзе на 87-й минуте. Молодой форвард дебютировал за клуб, появившись на поле на 61-й минуте игры.

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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед - Фулхэм Джошуа Зиркзе
Алексей Тиньков Источник: Sky Sports
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