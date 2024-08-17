Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 1:0. Победный мяч Зиркзе. Видео гола и обзор

Вечером 16 августа в Манчестере состоялся стартовый матч 1-го тура Английской Премьер-лиги.

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«Манчестер Юнайтед» встречался с «Фулхэмом» на стадионе «Олд Траффорд».

Поздний гол Джошуа Зиркзе на 87-й минуте принес победу МЮ над Фулхэмом со счетом 1:0.

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АПЛ. 1-й тур

Манчестер, 16 августа

Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 1:0

Гол: Зиркзе, 87 мин

Видеообзор матча