16.08.2024 22:00 – FT 1 : 0
Англия17 августа 2024, 00:59 |
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Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 1:0. Победный мяч Зиркзе. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор стартового матча 1-го тура АПЛ
17 августа 2024, 00:59 |
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Вечером 16 августа в Манчестере состоялся стартовый матч 1-го тура Английской Премьер-лиги.
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«Манчестер Юнайтед» встречался с «Фулхэмом» на стадионе «Олд Траффорд».
Поздний гол Джошуа Зиркзе на 87-й минуте принес победу МЮ над Фулхэмом со счетом 1:0.
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АПЛ. 1-й тур
Манчестер, 16 августа
Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 1:0
Гол: Зиркзе, 87 мин
Видеообзор матча
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Джошуа Зиркзее (Манчестер Юнайтед).
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