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  4. Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 1:0. Победный мяч Зиркзе. Видео гола и обзор
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
16.08.2024 22:00 – FT 1 : 0
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
17 августа 2024, 00:59 |
45
0

Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 1:0. Победный мяч Зиркзе. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор стартового матча 1-го тура АПЛ

17 августа 2024, 00:59 |
45
0
Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 1:0. Победный мяч Зиркзе. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 16 августа в Манчестере состоялся стартовый матч 1-го тура Английской Премьер-лиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Манчестер Юнайтед» встречался с «Фулхэмом» на стадионе «Олд Траффорд».

Поздний гол Джошуа Зиркзе на 87-й минуте принес победу МЮ над Фулхэмом со счетом 1:0.

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АПЛ. 1-й тур

Манчестер, 16 августа

Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 1:0

Гол: Зиркзе, 87 мин

Видеообзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Джошуа Зиркзее (Манчестер Юнайтед).
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Манчестер Юнайтед Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Джошуа Зиркзе Манчестер Юнайтед - Фулхэм видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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