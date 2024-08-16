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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
16.08.2024 22:00 - : -
Фулхэм
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Англия
16 августа 2024, 01:35 | Обновлено 16 августа 2024, 01:37
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0

Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 16 августа в 22:00 по Киеву

16 августа 2024, 01:35 | Обновлено 16 августа 2024, 01:37
40
0
Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

16 августа на «Олд Траффорд» пройдет матч 1-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Фулхэмом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

Команда заканчивала прошлый сезон в английском футболе, и именно она, неделю назад, начинала новую. Причем с одним и тем же соперником, и каким - Манчестер Сити. Тогда во многом именно победа в финале кубка Англии и взятие трофея спасли кресло для тен Хага. Сейчас он снова сразился с Гвардиолой, тоже на Уэмбли, но уже за Суперкубок. Там дали бой, но проиграли в затяжной серией пенальти. Но, в любом случае, кажется, что красные дьяволы не особенно готовы к этому розыгрышу. Дыру в обороне, что была углублена уходом Варана и Камбвала, почему-то думали закрыть юным Йорро - но дорогостоящий тинэйджер сразу травмировался. Как и Хойлунд, так что другой новичок, Зиркзее, становится чуть ли не единственным форвардом. А ведь перед МЮ стоят задачи отвоевать утраченные в прошлом сезоне позиции - и желательно начинать прямо со старта. И только на этой неделе оптом подписали Мазрауи и Де Лигта из Баварии.

Фулхэм

Клуб с 2021-го года играет под руководством Марку Силвы. И под руководством этого наставника получилось наконец-то избавиться от статуса футбольного лифта. Дачники не только смогли выйти, в очередной раз, в АПЛ - там вот уже дважды набирали достаточно очков, чтобы держаться в числе середняков высшего дивизиона страны. Не стало проблемой и то, что забивной Митрович уехал год назад в Саудовскую Аравию - ничего, набрали 47 очков и комфортно финишировали на 13-й позиции. Сейчас отпустили хавбека Палинью в Баварию - та хотела забрать бразильца еще год назад. Его хотели заменить Мактоминеем, но переговоры явно затянулись. Но тряхнули кошельком ради Смита-Роу, укрепив защиту Куэнкой и вернув Сессеньона.

Статистика личных встреч

Манкунианцы не проигрывали 18 раз, победив в большинстве очных поединков. Но в феврале, кстати, на Олд Траффорд, выиграли дачники.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом МЮ. Но лондонский клуб тоже может добиться успеха, или как минимум создать проблемы хозяевам. Ставим на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,78).

Прогноз Sport.ua
Манчестер Юнайтед
16 августа 2024 -
22:00
Фулхэм
Тотал голов больше 3.0 1.78 Сделать ставку
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Манчестер Юнайтед Фулхэм Манчестер Юнайтед - Фулхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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