Ман Юнайтед – Фулхэм. Старт АПЛ 2024/25. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура чемпионата Англии 16 августа в 22:00 по Киеву
16 августа состоится матч 1-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Манчестер Юнайтед и Фулхэм.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе Олд Траффорд в Манчестере. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Это будет первый матч в новом сезоне чемпионата Англии.
В прошлой кампании красные дьяволы стали восьмыми с 60 очками, а дачники финишировали 13-ми с 47 пунктами.
Ман Юнайтед – Фулхэм. Старт АПЛ 2024/25. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Контракт Владислава Ваната с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2027 года
Сергей Телень попался на применении триметазидина