16 августа состоится матч 1-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Манчестер Юнайтед и Фулхэм.

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Поединок пройдет на стадионе Олд Траффорд в Манчестере. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Это будет первый матч в новом сезоне чемпионата Англии.

В прошлой кампании красные дьяволы стали восьмыми с 60 очками, а дачники финишировали 13-ми с 47 пунктами.

Ман Юнайтед – Фулхэм. Старт АПЛ 2024/25. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.