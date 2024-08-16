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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
16.08.2024 22:00 - : -
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
16 августа 2024, 05:16 |
33
0

Ман Юнайтед – Фулхэм. Старт АПЛ 2024/25. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура чемпионата Англии 16 августа в 22:00 по Киеву

16 августа 2024, 05:16 |
33
0
Ман Юнайтед – Фулхэм. Старт АПЛ 2024/25. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

16 августа состоится матч 1-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Манчестер Юнайтед и Фулхэм.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Олд Траффорд в Манчестере. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Это будет первый матч в новом сезоне чемпионата Англии.

В прошлой кампании красные дьяволы стали восьмыми с 60 очками, а дачники финишировали 13-ми с 47 пунктами.

Ман Юнайтед – Фулхэм. Старт АПЛ 2024/25. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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