Украинец в топе. Самые скоростные игроки U-21 в АПЛ по каждому амплуа

Уже 16 августа в английской Премьер-лиге возьмет старт сезон-2024/25. Этот турнир привычно привлечет к себе внимание болельщиков со всего мира и будет держать их в напряжении аж до мая следующего года, когда все мы узнаем имя очередного чемпиона. Кроме того, тогда же, поздней весной 2025-го, мы поймем, кому из игроков-новичков АПЛ удалось проявить себя наилучшим образом, а кто не сумел справиться с давлением прессы и интенсивностью игрового процесса в турнире.

Наибольший интерес среди новичков у болельщиков традиционно вызывают молодые исполнители – те, чей возраст не превышает 21 года (U-21). Если им так рано удастся проявить свои лучшие качества и справиться с напряжением турнирных перипетий АПЛ, то дальнейшая перспектива на топ-уровне для этих исполнителей видится максимально радужной.

И одним из показателей, который, безусловно, ценится как в экспертной, так и в болельщицкой среде, является способность работать на поле, демонстрируя максимальную скорость. Поэтому прямо сейчас мы предлагаем, опираясь на данные Opta по итогам минувшего сезона, выявить лучших с точки зрения скоростных качеств молодых футболистов АПЛ в каждой из игровых линий.

Самый скоростной молодой защитник АПЛ: Илья Забарный (36,6 км/ч)

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

21-летний Илья Забарный выступает в английской Премьер-лиге за «Борнмут». Его трансфер в этот клуб состоялся в январе 2023-го из «Динамо». Тогда «вишни» заплатили за молодого украинца 22,7 миллиона евро, и очень многие обозреватели на Туманном Альбионе считали, что «Борнмут» однозначно переплатил, так как подписал пусть и молодого игрока с опытом выступлений в основной сетке Лиги чемпионов и на международном уровне, однако не игравшего в европейской топ-5 лиг и не факт, что способного адаптироваться к интенсивности поединков на таком высоком уровне.

Впрочем, Забарный очень быстро посрамил скептиков. В минувшем же сезоне украинец и вовсе выглядел одним из лидеров «вишень», проведя 37 поединков в рамках АПЛ и однозначно выделяясь в положительную сторону на фоне в целом отнюдь не самой надежной обороны «Борнмута». Кроме того, именно Илья в одном из поединков продемонстрировал скорость передвижения по полю с мячом в 36,6 км/ч, что является лучшим показателем не только для всех защитников АПЛ в возрасте до 21 года, но и вообще среди всех молодых исполнителей турнира, даже включая представителей атакующих амплуа.

Летом в СМИ циркулировала информация о желании «Арсенала» подписать Забарного, но молодой украинец удивил многих тем, что решил остаться в «Борнмуте» и даже подписал с «вишнями» новый контракт, срок которого рассчитан до лета 2029 года.

Также в топ-5 самых скоростных молодых защитников английского элитарного дивизиона вошли: Тино Ливраменто («Ньюкасл») – 35,4 км/ч, Мало Гюсто («Челси») – 35 км/ч, Дестини Удоджи («Тоттенхэм») – 34,68 км/ч и Леви Колвилл («Челси») – 34,66 км/ч.

Самый скоростной молодой полузащитник АПЛ: Карлос Балеба (34,84 км/ч)

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Балеба

20-летний опорный полузащитник сборной Камеруна и «Брайтона» Карлос Балеба по итогом минувшего сезона в АПЛ стал самым скоростным молодым хавбеком лиги. Ему удалось продемонстрировать скорость на уровне 34,84 км/ч, благодаря чему Балеба обошел всех коллег по амплуа, чей возраст не превышает 21 года, в рамках элитарного дивизиона английского футбола.

Интересно, что Балеба объявился в АПЛ лишь летом минувшего года. Тогда «Брайтон» заплатил за подписание талантливого хавбека 27 миллионов евро, которые были переведены на счета французского «Лилля». «Чайки» вообще поражают своей грамотной работой на трансферном рынке и способностью за адекватные деньги находить очень качественных, перспективных и талантливых исполнителей по всему миру. И успех Балеба, который в сезоне-2023/24 провел 27 матчей в АПЛ, лишь подтвердил этот тезис.

Интересно также, что летом в «Брайтоне» произошли перемены на тренерском мостике: итальянца Роберто Де Дзерби, хорошо известного украинским болельщикам по работе с «Шахтером», заменил немецкий специалист Фабиан Хюрцелер. И этот 31-летний наставник, ранее хорошо проявивший себя с «Санкт-Паули», после летних тренировочных сборов дал понять, что универсальность Балеба может позволить этому футболисту успешно проявлять себя не только в опорной зоне, но и в центре обороны. «Он очень хорош против мяча. Он очень атлетичен. У него хорошая скорость, он хорош в единоборствах один в один. И с мячом, когда он видит игру перед собой, он может делать очень хорошие вертикальные передачи и может создавать динамику сзади благодаря своим динамичным забегам. Я думаю, он будет там [в центре обороны] одним из вариантов для нас», – заявил Хюрцелер. Так что посмотрим, сколько и на какой позиции будет играть Балеба в «Брайтоне» в сезоне-2024/25.

Также в топ-5 самых скоростных молодых полузащитников английского элитарного дивизиона вошли: Эрон Рэмзи («Бернли») – 34,32 км/ч, Джеймс Макати («Шеффилд Юнайтед») – 33,72 км/ч, Оливер Арбластер («Шеффилд Юнайтед») – 33,08 км/ч и Омари Форсон («Манчестер Юнайтед») – 34,66 км/ч.

Самый скоростной молодой нападающий АПЛ: Вильсон Одобер (36,14 км/ч)

Getty Images/Global Images Ukraine. Вильсон Одобер

«Бернли» разочаровал своих почитателей в сезоне-2023/24, продемонстрировав весьма слабую игру как в обороне, так и в нападении, из-за чего команда справедливо спикировала в Чемпионшип. Впрочем, в рядах «бордовых» все-таки нашелся как минимум один исполнитель, который показал неплохой уровень прогресса в прошлом розыгрыше АПЛ – это 19-летний фланговый нападающий Вильсон Одобер, который еще и стал самым скоростным молодым нападающим лиги, развив скорость в 36,14 км/ч.

Одобера, который родился и вырос во Франции, а также является воспитанником академии «Пари Сен-Жермен», «Бернли» подписал летом прошлого года за 12 миллионов евро из «Труа». И в целом на уровне АПЛ Вильсон оказался способен показывать практически такой же футбол, как и в Лиге 1 в футболке команды, представляющей регион Шампань. Да, выдающегося уровня результативности от этого парня болельщики не увидели, однако здесь стоит делать поправку как минимум на два значимых фактора: прежде всего, игроку лишь 19, а еще – «Бернли» всего-то забил 41 мяч в 38 поединках АПЛ-2023/24, так что в более атакующей и креативной команде Вильсон наверняка получил бы и больше возможностей, чтобы отличиться.

Интересно, что Одобер уже успел стать одним из любимчиков фанатов «Бернли». После вылета «бордовых» из АПЛ стало понятно, что с некоторыми игроками клубу придется расстаться, и против ухода Вильсона болельщики выступили едва ли не категоричнее всего. Тем более, что на горизонте уже возник «Ипсвич», который хотел «поживиться» за счет одного из неудачников АПЛ-2023/24. Руководство «Бернли» также не показало готовности отпустить Одобера при получении первого конкретного предложения, однако обозначило ценник, который является приемлемым в потенциальных переговорах – 30-40 миллионов евро.

Также в топ-5 самых скоростных молодых нападающих английского элитарного дивизиона вошли: Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед») – 35,45 км/ч, Лука Колеошо («Бернли») – 35,3 км/ч, Юссеф Шермити («Эвертон») – 35,21 км/ч и Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед») – 35,01 км/ч.