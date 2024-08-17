Дубль Якубы и дебют Царенко. За Лехию из Гданська сыграли 5 украинцев

16 августа состоялись два матча 5-го тура чемпионата Польши по футболу.

Интересным получился матч между командами Пуща Неполомице и Лехия Гданьск (4:1).

Украинский легионер хозяев поля Роман Якуба дважды отличился забитыми голами и довел счет до 4:0, после чего гости забили гол престижа.

У Лехии сыграло 5 украинцев: Богдан Сарнавский (вратарь), Иван Желизко, Максим Хлань (все трое – весь матч), Богдан Вьюнник, Антон Царенко (оба – вышли на замену).

При этом арендованный у Динамо хавбек Антон Царенко дебютировал за Легию. Еще один украинец Сергей Булеца весь матч оставался в резерве гостей.

ГКС Катовице и Мотор Люблин голов друг другу не забили и разошлись миром (0:0).

Лехия после 5 матчей набрала 2 очка и идет на 16-й позиции в зоне вылета. Пуща замыкает топ-10 с 5 очками.

Чемпионат Польши по футболу

5-й тур, 16 августа

Пуща Неполомице – Лехия Гданьск – 4:1

Голы: Стемпень, 2, Косидис, 33, Якуба, 78, 87 – Мена, 89

ГКС Катовице – Мотор Люблин – 0:0

Турнирная таблица