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  4. Передумал. Любенович решил остаться в Минае
Украина. Первая лига
16 августа 2024, 18:12 |
624
0

Передумал. Любенович решил остаться в Минае

Ранее тренер закарпатского клуба подал в отставку

16 августа 2024, 18:12 |
624
0
Передумал. Любенович решил остаться в Минае
ФК Минай. Желько Любенович

Главный тренер «Миная» Желько Любенович заявил о том, что останется на своем посту:

«Я остаюсь в команде. Все проблемы, которые были, мы решили. Я остаюсь, чтобы достичь тех целей, которые перед нами стоят», – заявил Любенович.

Ранее Любенович сообщил Sport.ua о том, что подал в отставку с поста главного тренера «Миная». Он работает в закарпатском клубе в течение уже 9 месяцев. По итогам прошлого сезона команда вылетела из УПЛ и в новом сезоне выступает в Первой лиге.

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Желько Любенович Минай отставка Первая лига Украины
Олег Дидух Источник: UA-Football
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