Украина. Первая лига16 августа 2024, 18:12 |
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Передумал. Любенович решил остаться в Минае
Ранее тренер закарпатского клуба подал в отставку
16 августа 2024, 18:12 |
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Главный тренер «Миная» Желько Любенович заявил о том, что останется на своем посту:
«Я остаюсь в команде. Все проблемы, которые были, мы решили. Я остаюсь, чтобы достичь тех целей, которые перед нами стоят», – заявил Любенович.
Ранее Любенович сообщил Sport.ua о том, что подал в отставку с поста главного тренера «Миная». Он работает в закарпатском клубе в течение уже 9 месяцев. По итогам прошлого сезона команда вылетела из УПЛ и в новом сезоне выступает в Первой лиге.
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