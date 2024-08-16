Передумал. Любенович решил остаться в Минае

Главный тренер «Миная» Желько Любенович заявил о том, что останется на своем посту:

«Я остаюсь в команде. Все проблемы, которые были, мы решили. Я остаюсь, чтобы достичь тех целей, которые перед нами стоят», – заявил Любенович.

Ранее Любенович сообщил Sport.ua о том, что подал в отставку с поста главного тренера «Миная». Он работает в закарпатском клубе в течение уже 9 месяцев. По итогам прошлого сезона команда вылетела из УПЛ и в новом сезоне выступает в Первой лиге.