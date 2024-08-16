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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Байер продлил контракт с хавбеком сборной Германии
Германия
16 августа 2024, 17:05 |
160
0

ОФИЦИАЛЬНО. Байер продлил контракт с хавбеком сборной Германии

Роберт Андрих останется в клубе до 2028 года

16 августа 2024, 17:05 |
160
0
ОФИЦИАЛЬНО. Байер продлил контракт с хавбеком сборной Германии
ФК Байер. Роберт Андрих

Леверкузенский «Байер» официально сообщил о продлении контракта с опорным полузащитником сборной Германии Робертом Андрихом. Новое соглашение с 29-летним хавбеком рассчитан на четыре года – до лета 2028 года.

Андрих выступает за «Байер» с лета 2021 года. В прошлом сезоне он отличился за «Байер» 6 голами и 5 ассистами в 45 матчах во всех турнирах и помог леверкузенскому клубу завоевал свое первое в истории чемпионство в Бундеслиги.

На счету Андриха 10 матчей за сборную Германии, 5 из которых – на Евро-2024.

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Байер Роберт Андрих продление контракта
Олег Дидух Источник: ФК Байер
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