ОФИЦИАЛЬНО. Байер продлил контракт с хавбеком сборной Германии

Леверкузенский «Байер» официально сообщил о продлении контракта с опорным полузащитником сборной Германии Робертом Андрихом. Новое соглашение с 29-летним хавбеком рассчитан на четыре года – до лета 2028 года.

Андрих выступает за «Байер» с лета 2021 года. В прошлом сезоне он отличился за «Байер» 6 голами и 5 ассистами в 45 матчах во всех турнирах и помог леверкузенскому клубу завоевал свое первое в истории чемпионство в Бундеслиги.

На счету Андриха 10 матчей за сборную Германии, 5 из которых – на Евро-2024.

