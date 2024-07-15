Финалы Евро, Копа Америка и Уимблдона, ничья Украины U-23, победы ДК и ШД
Главные новости за 14 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 14 июля.
1А. Испания – победитель Евро-2024
В финале подопечные де ла Фуэнте переиграли Англию
1Б. Испания завоевала 4-й трофей на Евро. У кого сколько титулов?
Германия имеет в активе три победы на ЧЕ, Италия и Франция – по два
2А. Слезы Месси, джокер Лаутаро. Аргентина вырвала у Колумбии Кубок Америки
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев, на 112-й забил Лаутаро Мартинес
2Б. Пророческое фото 2007 года. Определена пара участников Финалиссимы 2025
Испания (победитель Евро-2024) сыграет против Аргентины (победитель Копа Америка 2024)
3. Сборная Украины U-23 упустила победу над сверстниками из Египта
Товарищеский матч завершился со счетом 1:1, у подопечных Ротаня гол забил Брагару
4. Разобрался в трех сетах. Стал известен чемпион Уимблдона-2024 у мужчин
Карлос Алькарас без проблем разобрался с Новаком Джоковичем и защитил титул
5. Динамо добыло первую победу на сборе в Австрии, разгромив Брондбю
Киевляне забили три гола во втором тайме
6. Соперник был не готов. Шахтер легко разгромил Ризеспор
Команда Пушича отправила в ворота соперников сразу пять мячей
7А. Ротань через СМИ обратился к двум клубам УПЛ, которые не отпустили игроков
В олимпийской сборной не хватает футболистов, чтобы вести полноценный тренировочный процесс
7Б. Ротань рассказал, как Бенфика сообщила о том, что не отпустит Трубина на ОИ
Тренерскому штабу олимпийской сборной Украины ничего не объяснили
8А. Баскетбольная мужская сборная Украины U-20 потерпела досадное поражение
Наша команда уступила в матче третьего тура Швеции со счетом 62:63
8Б. Сборная Украины U-18 проиграла Австрии на чемпионате Европы
Это уже четвертое поражение подряд украинской команды на групповом этапе, и все со счетом 0:3
9А. ФОТО. Последний матч легенды на Копа Америка. Месси травмировался в финале
Лионель не сумел продолжить поединок против Колумбии, вместе него вышел Николас Гонсалес
9Б. ФОТО. Травма ноги. Месси не сдержал слез после замены в финале Копа Америка
Лионель был заменен на 66-й минуте решающего поединка против Колумбии
9В. Месси выиграл 45-й трофей в карьере. Сколько у Роналду?
Лионель вместе со сборной Аргентины стал обладателем Копа Америка 2024
10. Эннис разбил Аванесяна. Следующий оппонент – Чухаджян?
Яркий перфоманс от Джарона
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Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля
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