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15 июля 2024, 08:35 |
564
0

Финалы Евро, Копа Америка и Уимблдона, ничья Украины U-23, победы ДК и ШД

Главные новости за 14 июля на Sport.ua

15 июля 2024, 08:35 |
564
0
Финалы Евро, Копа Америка и Уимблдона, ничья Украины U-23, победы ДК и ШД
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 14 июля.

1А. Испания – победитель Евро-2024
В финале подопечные де ла Фуэнте переиграли Англию

1Б. Испания завоевала 4-й трофей на Евро. У кого сколько титулов?
Германия имеет в активе три победы на ЧЕ, Италия и Франция – по два

2А. Слезы Месси, джокер Лаутаро. Аргентина вырвала у Колумбии Кубок Америки
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев, на 112-й забил Лаутаро Мартинес

2Б. Пророческое фото 2007 года. Определена пара участников Финалиссимы 2025
Испания (победитель Евро-2024) сыграет против Аргентины (победитель Копа Америка 2024)

3. Сборная Украины U-23 упустила победу над сверстниками из Египта
Товарищеский матч завершился со счетом 1:1, у подопечных Ротаня гол забил Брагару

4. Разобрался в трех сетах. Стал известен чемпион Уимблдона-2024 у мужчин
Карлос Алькарас без проблем разобрался с Новаком Джоковичем и защитил титул

5. Динамо добыло первую победу на сборе в Австрии, разгромив Брондбю
Киевляне забили три гола во втором тайме

6. Соперник был не готов. Шахтер легко разгромил Ризеспор
Команда Пушича отправила в ворота соперников сразу пять мячей

7А. Ротань через СМИ обратился к двум клубам УПЛ, которые не отпустили игроков
В олимпийской сборной не хватает футболистов, чтобы вести полноценный тренировочный процесс

7Б. Ротань рассказал, как Бенфика сообщила о том, что не отпустит Трубина на ОИ
Тренерскому штабу олимпийской сборной Украины ничего не объяснили

8А. Баскетбольная мужская сборная Украины U-20 потерпела досадное поражение
Наша команда уступила в матче третьего тура Швеции со счетом 62:63

8Б. Сборная Украины U-18 проиграла Австрии на чемпионате Европы
Это уже четвертое поражение подряд украинской команды на групповом этапе, и все со счетом 0:3

9А. ФОТО. Последний матч легенды на Копа Америка. Месси травмировался в финале
Лионель не сумел продолжить поединок против Колумбии, вместе него вышел Николас Гонсалес

9Б. ФОТО. Травма ноги. Месси не сдержал слез после замены в финале Копа Америка
Лионель был заменен на 66-й минуте решающего поединка против Колумбии

9В. Месси выиграл 45-й трофей в карьере. Сколько у Роналду?
Лионель вместе со сборной Аргентины стал обладателем Копа Америка 2024

10. Эннис разбил Аванесяна. Следующий оппонент – Чухаджян?
Яркий перфоманс от Джарона

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главные новости
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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