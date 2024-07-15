Финалы Евро, Копа Америка и Уимблдона, ничья Украины U-23, победы ДК и ШД

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 14 июля.

1А. Испания – победитель Евро-2024

В финале подопечные де ла Фуэнте переиграли Англию

1Б. Испания завоевала 4-й трофей на Евро. У кого сколько титулов?

Германия имеет в активе три победы на ЧЕ, Италия и Франция – по два

2А. Слезы Месси, джокер Лаутаро. Аргентина вырвала у Колумбии Кубок Америки

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинцев, на 112-й забил Лаутаро Мартинес

2Б. Пророческое фото 2007 года. Определена пара участников Финалиссимы 2025

Испания (победитель Евро-2024) сыграет против Аргентины (победитель Копа Америка 2024)

3. Сборная Украины U-23 упустила победу над сверстниками из Египта

Товарищеский матч завершился со счетом 1:1, у подопечных Ротаня гол забил Брагару

4. Разобрался в трех сетах. Стал известен чемпион Уимблдона-2024 у мужчин

Карлос Алькарас без проблем разобрался с Новаком Джоковичем и защитил титул

5. Динамо добыло первую победу на сборе в Австрии, разгромив Брондбю

Киевляне забили три гола во втором тайме

6. Соперник был не готов. Шахтер легко разгромил Ризеспор

Команда Пушича отправила в ворота соперников сразу пять мячей

7А. Ротань через СМИ обратился к двум клубам УПЛ, которые не отпустили игроков

В олимпийской сборной не хватает футболистов, чтобы вести полноценный тренировочный процесс

7Б. Ротань рассказал, как Бенфика сообщила о том, что не отпустит Трубина на ОИ

Тренерскому штабу олимпийской сборной Украины ничего не объяснили

8А. Баскетбольная мужская сборная Украины U-20 потерпела досадное поражение

Наша команда уступила в матче третьего тура Швеции со счетом 62:63

8Б. Сборная Украины U-18 проиграла Австрии на чемпионате Европы

Это уже четвертое поражение подряд украинской команды на групповом этапе, и все со счетом 0:3

9А. ФОТО. Последний матч легенды на Копа Америка. Месси травмировался в финале

Лионель не сумел продолжить поединок против Колумбии, вместе него вышел Николас Гонсалес

9Б. ФОТО. Травма ноги. Месси не сдержал слез после замены в финале Копа Америка

Лионель был заменен на 66-й минуте решающего поединка против Колумбии

9В. Месси выиграл 45-й трофей в карьере. Сколько у Роналду?

Лионель вместе со сборной Аргентины стал обладателем Копа Америка 2024

10. Эннис разбил Аванесяна. Следующий оппонент – Чухаджян?

Яркий перфоманс от Джарона