Соперник был не готов. Шахтер легко разгромил Ризеспор

Адская жара охватила восток Европы, и вместе с тем немного задела и Словению, расположенную на географической границе Балканского полуострова. И именно в этой стране решил проводить свои предсезонные сборы действующий чемпион Украины донецкий «Шахтер», поэтому Марино Пушич фактически заставил команду находиться именно в тех реалиях, которые были наиболее близкими к украинским.

Несмотря на тот факт, что сезон для «горняков» начинается только в августе, они уже успели провести три контрольных поединка и получили по одному виду из каждых возможных результатов. Последним было поражение от сербской «Бачки-Тополи» (0:1), на котором часть «балканских» соперников была временно завершена, и следовало переходить к представителям Турции. «Ризеспор» финишировал в последнем сезоне Суперлиги в середине турнирной таблицы, и именно с него и решили начать свои приключения «оранжево-черные».

Ноу-хау этого дня стала договоренность между тренерами провести два тайма по 50 минут, вместо традиционных 45 минут. Еще бы до главного арбитра эту идею было бы неплохо донести, потому что тот настолько спешил куда-то деться подальше от этой жары, что те лишние минуты почти и не дал поиграть командам. Мы его за это не будем осуждать.

Что касается самого футбола, то Пушич не удивил – снова сыграли фактически два состава, и только ранняя травма Кевина в начале второго тайма обусловила быстрое появление еще и Глущенко на поле, чего, конечно, не планировалось бы при других условиях. Впрочем, «Ризерспору» все эти перестановки в составе «Шахтера» были неинтересны, потому что у турецкой команды была своя ключевая проблема – отсутствие игровой практики. Как оказалось, этого достаточно для итогового разгрома.

Дончане даже не пытались достичь того уровня прессинга, что у них был во второй части прошлого сезона УПЛ, но соперник сыпался в защите и без этого. Сплошные ошибки, а то, что команда Пушича забила только пять мячей – это уже ее недостаток. По воротам «Шахтера» зато прилетел лишь один дальний выстрел под занавес матча, когда владения защищал Ризнык, но и тогда обошлось без опасности.

При этом второй по порядку состав «горняков» после перерыва скорее издевался над своими оппонентами, чем пытался увеличивать разницу по счету. Турки от этого очень нервничали, но что поделаешь. Голы Назарины и Винисиуса в начале первого тайма и мячи Кевина, Матвиенко и Глущенко после перерыва просто обозначили разницу в уровне готовности команд. Не более того.

Следующий матч донецкий «Шахтер» проведет против английского «Ипсвич Таун» 20 июля, в 16:00.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Ризеспор» – 5:0

Голы: Назарина, 11, Винисиус, 17, Кевин, 54, Матвиенко, 81, Глущенко, 89 (пен.)

«Шахтер»: Твардовский – Педриньо Азеведо, Фарина, Франьич, Винисиус – Степаненко – Невертон, Педриньо да Силва, Назарина, Швед – Эгиналду.

«Шахтар» (2 тайм): Ризнык – Азарови, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Бондаренко – Кевин (Глущенко, 55), Судаков, Марлон, Зубков – Траоре.

«Ризеспор»: Четин – Гоер, Мокси, Яшар, Коркмаз – Пала, Папаниколау, Варесанович – Зекири, Диуф, Минчев.

Стадион: «Брдо» (Предосле, Словения).

ШАХТЕР – РИЗЕСПОР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 31°C