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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
14.07.2024 18:00 – FT 5 : 0
Ризеспор
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Украина. Премьер лига
14 июля 2024, 20:13 | Обновлено 14 июля 2024, 21:22
1969
52

Соперник был не готов. Шахтер легко разгромил Ризеспор

Команда Пушича отправила в ворота соперников сразу пять мячей

14 июля 2024, 20:13 | Обновлено 14 июля 2024, 21:22
1969
52
Соперник был не готов. Шахтер легко разгромил Ризеспор
ФК Шахтер Донецк

Адская жара охватила восток Европы, и вместе с тем немного задела и Словению, расположенную на географической границе Балканского полуострова. И именно в этой стране решил проводить свои предсезонные сборы действующий чемпион Украины донецкий «Шахтер», поэтому Марино Пушич фактически заставил команду находиться именно в тех реалиях, которые были наиболее близкими к украинским.

Несмотря на тот факт, что сезон для «горняков» начинается только в августе, они уже успели провести три контрольных поединка и получили по одному виду из каждых возможных результатов. Последним было поражение от сербской «Бачки-Тополи» (0:1), на котором часть «балканских» соперников была временно завершена, и следовало переходить к представителям Турции. «Ризеспор» финишировал в последнем сезоне Суперлиги в середине турнирной таблицы, и именно с него и решили начать свои приключения «оранжево-черные».

Ноу-хау этого дня стала договоренность между тренерами провести два тайма по 50 минут, вместо традиционных 45 минут. Еще бы до главного арбитра эту идею было бы неплохо донести, потому что тот настолько спешил куда-то деться подальше от этой жары, что те лишние минуты почти и не дал поиграть командам. Мы его за это не будем осуждать.

Что касается самого футбола, то Пушич не удивил – снова сыграли фактически два состава, и только ранняя травма Кевина в начале второго тайма обусловила быстрое появление еще и Глущенко на поле, чего, конечно, не планировалось бы при других условиях. Впрочем, «Ризерспору» все эти перестановки в составе «Шахтера» были неинтересны, потому что у турецкой команды была своя ключевая проблема – отсутствие игровой практики. Как оказалось, этого достаточно для итогового разгрома.

Дончане даже не пытались достичь того уровня прессинга, что у них был во второй части прошлого сезона УПЛ, но соперник сыпался в защите и без этого. Сплошные ошибки, а то, что команда Пушича забила только пять мячей – это уже ее недостаток. По воротам «Шахтера» зато прилетел лишь один дальний выстрел под занавес матча, когда владения защищал Ризнык, но и тогда обошлось без опасности.

При этом второй по порядку состав «горняков» после перерыва скорее издевался над своими оппонентами, чем пытался увеличивать разницу по счету. Турки от этого очень нервничали, но что поделаешь. Голы Назарины и Винисиуса в начале первого тайма и мячи Кевина, Матвиенко и Глущенко после перерыва просто обозначили разницу в уровне готовности команд. Не более того.

Следующий матч донецкий «Шахтер» проведет против английского «Ипсвич Таун» 20 июля, в 16:00.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Ризеспор» – 5:0

Голы: Назарина, 11, Винисиус, 17, Кевин, 54, Матвиенко, 81, Глущенко, 89 (пен.)

«Шахтер»: Твардовский – Педриньо Азеведо, Фарина, Франьич, Винисиус – Степаненко – Невертон, Педриньо да Силва, Назарина, Швед – Эгиналду.

«Шахтар» (2 тайм): Ризнык – Азарови, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Бондаренко – Кевин (Глущенко, 55), Судаков, Марлон, Зубков – Траоре.

«Ризеспор»: Четин – Гоер, Мокси, Яшар, Коркмаз – Пала, Папаниколау, Варесанович – Зекири, Диуф, Минчев.

Стадион: «Брдо» (Предосле, Словения).

ШАХТЕР – РИЗЕСПОР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 31°C

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Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 52
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Владислав Рейский
ого сам великий ризер был в соперниках 
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+6
FunnyCat_____
Жаль Тополя основой сыграла, не дала шахтеру свою крутость показать!
а выпусти она лавочников и массажистов не сидели бы боты шахтера с языками в жопе после того матч 
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+4
FunnyCat_____
Кто смотрел , как играли?
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+3
Показать Скрыть 5 ответов
FunnyCat_____
если рандомно взять некоторыхь игроков Ризеспора, то там  люди которые в прошлом сезоне играли в аренде в турецком ПерДиве и типы попадавшие два раза в заявку на сезон!!!
 ПОТУЖНА ПЕРЕМОГА 
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+2
Pavel_i_CO
На всіх фото, жодного білого в колорадській формі. Скільки Пєдріньєй вже в тій команді?
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+1
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Pavel_i_CO
Козаки на фото 
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
AK.228
Хорошие, классные, разные голы 👍
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0
Показать Скрыть 3 ответа
Андрей⚒️
Тобиас и Марлон  классно сыграли👍👍👍
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0
ГНИЛОЙ ВАРЕНИК
МАЯ КРОТО БОТО БАНДА ДА ВЫПЬМ ЗА ИСКРАМЕТНУЮ ПАБЕДУ ВЕЛИКАВО И МАГУЧЕВА ШАХТЁРА ДАЖЕ КЬТО НЕМНОГА САМНЕВАЛИ ЧЬТО ШАХТЁР НЕ ВЫИГРАТ ЛИГУ ЧЕМПИОНАВ УЖЕ НЕ САМНЕВАЮТЬСЯ БАЛИД ЗАВЕЛСЯ НАС НЕКТО НЕ АСТАНАВИТ КУБАК ВАЗРАЩАЕТЬСЯ ДАМОЙ   
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0
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ГНИЛОЙ ВАРЕНИК
МАЯ КРОТО БОТО БАНДА А ВСЕМ ЗАРПЛАТУ НАЧИСЛИЛИ ? ПРОСТА МНЕ ЗА 3 ПАСЛЕДНИХ ДНЯ ПАКА НЕ ДАЛИ А ТРУБЫ ГАРЯТ
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-1
Показать Скрыть 4 ответа
Лига
Молодцы чемпионы на изи ну как то по х_й на результаты товарняков, главное чемпионам снова стать кубок выиграть и дярявых опзжшников и дальше унижать, ну и главное в Лч хорошо  сыграть
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-1
Показать Скрыть 5 ответов
OtsoCity
Бовдур fanny, чому на питання не відповідаєш хвойда, як там гра лайна суркисів (динамо) проти брондбю U19 (на воротах пацан 16 років) ти дивився щур !?
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-2
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Педр Яновский
Вот это чемпионская игра, а не то посмешище Дыряво Киев против детей. 
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-2
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Злий Глобинець
Непогано! Хоча це всього лише товарняк. Скоро ігри в УПЛ, через які наш Шахтар уже повноцінно підготується до Ліги Чемпіонів. Треба достойно представити Україну у найголовнішому клубному турнірі континенту, під час війни. Адже це наш престиж та імідж.
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-2
_Quantum19_
Гарний рахунок. Могли забити ще, але... Це вже зовсім інша історія. Справжніх вболівальників "гірників" з перемогою!!🇺🇦💙💛🍻👍
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-3
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AK.228
Молодцы👏👏👏
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-3
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OtsoCity
Дуже добре найтитулованіший клуб незалежної України Шахтар, це вам не з брондбю U16 грати
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-3
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AK.228
Шпрот- Пидор, что тебе все не так!?😁
Динамо ж выиграло…. Спи спокойно, ебанная тварь))
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-5
contr
Що Динамо що Шахтар -чемпіони по товариським матчам а потім виходять і в офіційних матчах всі ріденько обсираються ! Філософія футболу  кулє ! Ееее беее мееее
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-6
Показать Скрыть 2 ответа
OtsoCity
Хвойда суркисів fanny обісрана, як там гра лайна суркисів (динамо) проти брондбю U19 (на воротах пацан 16 років)!?
Ответить
-6
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