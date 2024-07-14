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Украина. Премьер лига
14 июля 2024, 17:16 | Обновлено 14 июля 2024, 17:25
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2

Известен стартовый состав Шахтера на спарринг с Ризеспором

Матч начнется в 18:00

14 июля 2024, 17:16 | Обновлено 14 июля 2024, 17:25
601
2
Известен стартовый состав Шахтера на спарринг с Ризеспором
ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» на предсезонном сборе в Словении в воскресенье, 14 июля, проведет товарищеский поединок против турецкого клуба «Ризеспор».

Стартовый состав «Шахтера»: Твардовский, Педриньо, Азеведо, Фарина, Франьич, Педро Энрике, Степаненко, Назарина, Эгиналдо, Невертон, Швед.

Запасные: Резник, Баглай, Глущенко, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Лацабидзе, Конопля, Савченко, Судаков, Марлон, Зубков, Кевин, Траоре.

Начало матча – в 18:00 по киевскому времени.

Это будет четвертый спарринг подопечных Марино Пушича в рамках подготовки к новому сезону. В первой товарищеской игре они со счетом 4:1 разгромили «Сараево» из Боснии и Герцеговины. После этого «Шахтер» провел спарринг с хорватским «Хайдуком», который завершился вничью 1:1.

В третьей игре летнего межсезонья «горняки» 11 июля померялись силами с сербским клубом «Бачка-Топола» и проиграли со счетом 0:1.

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товарищеские матчи Шахтер Донецк Ризеспор учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ стартовые составы
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 2
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Анатолий Басов
Три українця в старті, не погано блін. Забули мабуть як два роки назад всі іностранці повтікали. На тіж граблі.
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+3
Wlad West
Опять понабрали чернодупых.
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+2
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