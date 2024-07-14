Известен стартовый состав Шахтера на спарринг с Ризеспором

Донецкий «Шахтер» на предсезонном сборе в Словении в воскресенье, 14 июля, проведет товарищеский поединок против турецкого клуба «Ризеспор».

Стартовый состав «Шахтера»: Твардовский, Педриньо, Азеведо, Фарина, Франьич, Педро Энрике, Степаненко, Назарина, Эгиналдо, Невертон, Швед.

Запасные: Резник, Баглай, Глущенко, Азаров, Матвиенко, Бондарь, Лацабидзе, Конопля, Савченко, Судаков, Марлон, Зубков, Кевин, Траоре.

Начало матча – в 18:00 по киевскому времени.

Это будет четвертый спарринг подопечных Марино Пушича в рамках подготовки к новому сезону. В первой товарищеской игре они со счетом 4:1 разгромили «Сараево» из Боснии и Герцеговины. После этого «Шахтер» провел спарринг с хорватским «Хайдуком», который завершился вничью 1:1.

В третьей игре летнего межсезонья «горняки» 11 июля померялись силами с сербским клубом «Бачка-Топола» и проиграли со счетом 0:1.